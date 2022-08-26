Хасидів просять не їхати в Україну на Рош-ха-Шана

Паломникам-хасидам рекомендують утриматися від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана у цьому році через високу ймовірність ракетних обстрілів і дій зі сторони РФ, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зазначається, що таке рішення було прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади.

Правоохоронні органи України ретельно перевіряють наявну інформацію, що стосується можливих загроз для перебування хасидів в Україні задля своєчасного комплексного реагування.

Зараз особлива увага зосереджена на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

"Водночас попри усі заходи безпеки, росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій", - зазначають в СБУ.

Хасидів закликають утриматися від поїздки в Умань, а тих, хто все ж наважиться здійснити паломництво, просять неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів.