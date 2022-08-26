ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хасидів просять не їхати в Україну на Рош-ха-Шана

Новость на русском →
П'ятниця 26 серпня 2022 17:04
Хасидів просять не їхати в Україну на Рош-ха-Шана Фото: хасидів просять не їхати в Україну на Рош-ха-Шана (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Паломникам-хасидам рекомендують утриматися від візиту до України на святкування Рош-ха-Шана у цьому році через високу ймовірність ракетних обстрілів і дій зі сторони РФ, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що таке рішення було прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади.

Правоохоронні органи України ретельно перевіряють наявну інформацію, що стосується можливих загроз для перебування хасидів в Україні задля своєчасного комплексного реагування.

Зараз особлива увага зосереджена на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян. Для цього на постійній основі проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

"Водночас попри усі заходи безпеки, росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій", - зазначають в СБУ.

Хасидів закликають утриматися від поїздки в Умань, а тих, хто все ж наважиться здійснити паломництво, просять неухильно дотримуватись вимог режимних заходів: комендантської години, реагування на сигнали повітряної тривоги, а також виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів.

Зазначимо, традиційно на святкування Рош ха-Шана до Умані приїжджають десятки тисяч єврейських паломників. Згідно з ортодоксальним вченням, засновник брацлавської гілки хасидизму раббі або цадик (праведник) Нахман заповів, щоб його поховали в Умані. Його послідовники впевнені, що якщо зустрінуть єврейський Новий рік біля його могили, наступний рік буде щасливим.

Нагадаємо, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук зазначав, що Україна не зможе прийняти прочан на Рош ха-Шана у 2022 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Умань Рош ха-Шана
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів: названі нові втрати Росії
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати