В Умань прибыли уже 23 тысячи хасидов

В Умань (Черкасская область) прибыло 23 тысячи паломников-хасидов по случаю празднования Рош ха-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Объединенной еврейской общины Украины в Telegram .

"По данным Объединенной еврейской общины Украины, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 тысяч паломников", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. Позже эта цифра выросла до 4 тысяч.

Наибольшее прибытие паломников ожидается 20-22 сентября, в дальнейшем приезд прекратится, выезжать из Украины хасиды будут после 27 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.