Едят все, а зря! Украинцы покупают этот снек, но он реально вредит здоровью

Соленый арахис в баночках - это не только любимый перекус, но и скрытая угроза! Узнайте, почему этот популярный продукт может содержать опасные афлатоксины и избыток Омега-6, ставя под угрозу ваше здоровье.
В чем именно заключается опасность - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Арахис - любимый многими перекус, источник белка, полезных жиров и витаминов. Хрустящие соленые или сладкие орешки в баночках, которые так удобно брать с собой, стали неотъемлемой частью рациона миллионов украинцев.
Однако мало кто задумывается, что за этой привлекательной оболочкой может скрываться настоящая угроза для здоровья.
Речь идет об арахисе, продаваемом в баночках, который нередко содержит опасные афлатоксины и избыток Омега-6 жирных кислот, превращая полезный перекус в потенциальный яд.
Наибольшую опасность для потребителей представляет невидимый враг - афлатоксины.
Это мощные микотоксины, вырабатываемые некоторыми видами плесневых грибков (в частности, Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus), которые могут развиваться на арахисе, особенно при неправильном хранении в условиях высокой влажности и температуры.
Афлатоксины являются одними из самых сильных природных канцерогенов. Их опасность заключается в том, что они:
Накапливаются в организме
Афлатоксины не разрушаются при обычной термической обработке (жарке, варке) и со временем накапливаются в организме, особенно в печени.
Вызывают рак печени:
Доказано, что длительное воздействие афлатоксинов значительно повышает риск развития рака печени - одного из самых агрессивных видов онкологических заболеваний.
Подавляют иммунитет
Эти токсины ослабляют иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям.
Вызывают цирроз печени и другие поражения органов
Кроме рака, афлатоксины могут приводить к необратимым поражениям печени (циррозу), почек и других внутренних органов.
Не имеют вкуса или запаха
В отличие от видимой плесени, афлатоксины не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Это делает их особенно коварными, ведь потребитель не может обнаружить их без лабораторных исследований.
В Украине, как и во многих странах, существуют предельно допустимые нормы содержания афлатоксинов в продуктах питания.
Однако реалии рынка показывают, что не все производители придерживаются этих норм, особенно при закупке дешевого сырья или нарушении условий хранения.
Арахис, поставляемый из стран с влажным климатом, где условия для роста грибков идеальны, находится в зоне особого риска.
Кроме афлатоксинов, арахис, особенно жареный в большом количестве масла и приправленный специями, часто содержит избыток Омега-6 жирных кислот.
Сами по себе Омега-6 являются незаменимыми и необходимыми для организма. Проблема возникает, когда нарушается баланс между Омега-6 и Омега-3 жирными кислотами.
Идеальное соотношение Омега-6 к Омега-3 составляет примерно 1:1 или 4:1. В современном же рационе среднестатистического человека это соотношение может достигать 15:1 или даже 20:1.
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В материале были использованы следующие источники - Instagram нутрициолога Ирины Каленской, советы диетологов, сайт Nutrients.