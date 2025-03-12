Новинки украинского кино: 4 фильма, которые выйдут в марте

В марте 2025 года украинские киноманы смогут насладиться несколькими увлекательными премьерами, которые выйдут на большие экраны. От романтических комедий до документальных лент и исторических драм - этот месяц обещает быть насыщенным.

"Відпустка наосліп"

13 марта на экраны выходит увлекательная комедия с Даниэлем Салемом и Татьяной Малковой. В центре сюжета - история успешной киевской бизнес-леди, которую уважают руководители, но не могут терпеть подчиненные. Чтобы немного отдохнуть от своей шефини, коллеги решают отправить ее в отпуск на вершину украинских Карпат. Там героиню ждут неожиданные сюрпризы, приключения и новые знакомства. Эта поездка кардинально меняет ее жизнь и переворачивает все с ног на голову.

"24.02. День, коли ми об'єднались"

С 20 марта зрители могут увидеть документальный фильм-эссе о первом дне широкомасштабного вторжения войск РФ в Украину - 24 февраля 2022 года. Хронология и история начала войны показаны через призму выставки в музее Национальной истории Украины, где и проходили съемки. Эта картина дает возможность узнать, что украинская нация уже в третий раз с начала ХХ века выдерживает тяжелые бои на своей земле и борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"раша гудбай"

С 27 марта в Украине покажут новый фильм студии "Квартал 95" с Екатериной Варченко в главной роли. Героиня этой истории - украинка, которая уже 10 лет живет в оккупации. Ее сознание полностью промыто, и оно само стало пропагандистом ложных идей и фейков об Украине. Но однажды со всем этим багажом в голове она случайно оказывается на западе Украины. Здесь ей предоставляется шанс подвергнуть сомнению все, во что она верила, и переосмыслить свою реальность.

"Ярослав Мудрий - тесть Європи"

Фильм о великом князе Киевском Ярославе Мудром зрители смогут посмотреть с 27 марта. Эта картина снята в жанре, который сочетает документальное кино и художественную реконструкцию. Создатели показывают, как хромой, который в детстве испытывал травлю от братьев, превратился в могущественного правителя, объединившего земли Руси вокруг Киева и создавшего мощное государство Средневековой Европы. Значительная часть фильма посвящена тому, как Киевская Русь в XI веке строила прочные связи с самыми мощными государствами Европы того времени.

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