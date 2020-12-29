Уляну Супрун з чоловіком "викинули" з таксі: водій злякався

Уляна Супрун розповіла історію з таксистом (фото: РБК-Україна)

Колишня в. о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун потрапила в неприємну ситуацію з київською службою таксі. Її з чоловіком водій попросив вийти з машини на половині дороги. Вся справа в тому, що Уляна з чоловіком попросила водія трохи відкрити вікно, але він боявся простудитися, тому відмовив їм у цьому.

Як написала Супрун у себе на Facebook, людина не хворіє від протягу. Хвороби передаються через задушливе повітря, а не відкрите вікно. Водій не захотів слухати пояснення, а злякався "міфічного протягу" і попросив вийти Супрун з чоловіком з машини.

"Всі вже знають, що вірус SARS-CoV-2 передається повітряно-крапельним шляхом. Швидше за все це може статися при тривалому контакті (більше 15 хвилин) і на близькій відстані (менше 1,5 метра) від інфікованої людини. Ще ймовірніше, що це відбудеться в невеликому і погано провітрюваному приміщенні. Наприклад, у таксі", - написала експерт.

Супрун пояснила, що в результаті досліджень вчені з'ясували, що вентиляційна система автомобіля не дозволяє повітрю циркулювати так само добре, як кілька відкритих вікон. Навіть одне або два відкритих вікна зроблять поїздку безпечнішою.

В коментарях деякі українці відзначили, що можливо, водій був правий, адже невралгія теж серйозна річ.

Протяг vs інфекція-що гірше. Питання риторичне. Ніякого міфізму тут нема. Невралгія це теж не жарти. Можливо, у цього водія вже були такі наслідки і людина не хотіла ризикувати. Тім паче що за вікном зовсім не літо. Я собі влітку застудила лицьовий нерв в таксі. Тепер, як ви кажете, міфічний протяг для мене вже дуже неприємні наслідки має.

У міських автобусах Дубліна на всіх вікнах тепер наклейки, де просять тримати їх відкритими. Протягу не боятися.

Якщо чесно, то у мене ніколи не виникало ідеї взимку відкривати вікна в машині, добре ще трохи люк в забитому автобусі.

Це ви ще на маршрутці не їздили. Там можуть і в пику ще даті.

Як ми раніше повідомляли, у Харкові таксист викинув дівчину з машини.