Проблеми з головою - сидіть вдома! У Харкові таксист викинув дівчину з машини

У Харкові неадекватний таксист висадив дівчину з машини на половині шляху. Конфлікт стався через те, що пасажирка попросила водія надіти маску. Він у відповідь відмовився і почав грубо обзивати клієнтку. Про це повідомляє Telegram-канал Труха.
"Якщо місячні, треба сидіти вдома, а не морочити людям голови", "Проблеми з головою", "Сидіть мовчки", - відповідав дівчині таксист.
У підсумку таксист висадив харків'янку на півдорозі, грошей їй так і не повернули. Вона записала на відео номер машини і його самого. Судячи з усього, таксиста це мало хвилювало і він продовжував стояти на своєму і говорити дівчині, що вона поводила неправильно.
У Харкові таксист вигнав дівчину з машини
У коментарях до відео серед українців розгорілася суперечка, хто в цій історії правий, а хто винен.
Як ми повідомляли раніше, у Рівному група таксистів разом побила пасажира. Річ у тому, що чоловік замовив машину, наїздив в ній по місту на більше тисячі гривень, а от платити відмовився.
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