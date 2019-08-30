Уляна Супрун з битою в руках попрощалася з українцями: фото та відео

Уляна Супрун, що подала у відставку в четвер, 29 серпня, попрощалася з українцями і подякувала команді Міністерства охорони здоров'я за зроблену за три роки роботу. Екс-чиновниця опублікувала на своїй сторінці фото і селфі, зроблені з колегами і просто українцями, які прийшли на акцію під стіни відомтсва.

Так, 30 серпня, активісти влаштували під стінами МОЗ акцію подяки Уляни Супрун, яка очолила міністерство 1 серпня 2016 року. А перед цим користувачі запустили в соцмережах хештег #ДякуюУляна.

А ввечері, 30 серпня, Уляна Супрун на своїй Facebook-сторінці опублікувала фотозвіт з акції прощання.

На одному з фото вже екс-глава МОЗ стоїть з битою в руках, на якій написано Fight for life (Борися за життя).

Уляна Супрун попрощалася з українцями (facebook.com/ulanasuprun)

Уляна Супрун разом зі своїми заступниками Павлом Ковтонюком і Олександром Линчевським, які також написали заяву, подякували команді МОЗ за "служіння українському народу".

"Попереду складний, великий етап трансформації системи охорони здоров'я. Над ним треба працювати далі. Тому що кожен українець заслуговує доступні якісні медичні послуги", - заявила Супрун.

Уляна Супрун попрощалася з українцями (facebook.com/ulanasuprun)

Чиновниця написала, що вони нікуди не зникають і будуть далі працювати над реформуванням системи охорони здоров'я.

Уляна Супрун попрощалася з українцями (facebook.com/ulanasuprun)

"Спасибі всім, хто прийшов сьогодні в Міністерство і зарядив нас на подальшу боротьбу за здорову Україну. До зустрічі!" - резюмувала Уляна Супрун.

Уляна Супрун попрощалася з українцями (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, новим міністром охорони здоров'я в четвер, 29 серпня, була призначена 39-річна Зоряна Скалецька (Черненко).

До речі, нещодавно ми писали на яких авто воліють добиратися на роботу співробітники нового Кабінету міністрів. Дехто віддає перевагу метрополітену і навіть коням.