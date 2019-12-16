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Поліпшать фінансовий стан: астролог назвав щасливчиків тижня

STYLERЖиття    16.12.2019 - 06:23
Поліпшать фінансовий стан: астролог назвав щасливчиків тижня
Гороскоп 2019 (фото: колаж РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку на цьому тижні посміхнеться удача - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 обіцяє деяким із знаків Зодіаку грошовий успіх на цьому тижні. Відомий астролог Павло Глоба назвав везунчиків, яких на цьому тижні чекає фінансовий успіх.

Тельці

Позитивний вплив на життя Тельців надасть Юпітер. Ця планета майже створить передумови до того, що деяких Тельців буде очікувати значна сума грошей, на яку вони спочатку не розраховували. Це може бути цінний презент, додаткова виплата за роботу або що-небудь інше.

При цьому представники цього знака Зодіаку вони повинні прикладати максимум зусиль для вирішення своїх фінансових питань і демонструвати сумлінність і серйозне ставлення до букви закону і загальноприйнятих правил.

Близнюки

Починаючи з середини тижня Близнюкам рекомендується підходити до вирішення своїх фінансових питань максимально впевнено і рішуче. Близнюки, чиї фінансові справи безпосередньо залежать від когось стороннього, повинні поставитися з великою увагою до положення цих "сторонніх".

Близнюків чекає кілька гарантовано сприятливих для їх фінансового благополуччя моментів. Крім того, у них можуть з'явитися цікаві пропозиції по роботі, вдалі можливості для здійснення вигідного придбання і т. д.

Козероги

Козерогам на цьому тижні буде благоволити Венера. Знакам цього Зодіаку можна очікувати різних грошових бонусів, а також сприятливих умов для здійснення вигідних покупок.

Крім того, Козероги можуть планувати більш ризиковані операції, пов'язані з рухом грошей, угоди з купівлі або продажу, інвестування та ін. При цьому, набутий у цей час антикваріат або інші подібні речі в майбутньому матимуть набагато більшу цінність, так що їх можна буде продати з чималою вигодою для себе.

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