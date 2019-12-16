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Улучшат финансовое положение: астролог назвал счастливчиков недели

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 06:23
Улучшат финансовое положение: астролог назвал счастливчиков недели
Гороскоп 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака на этой неделе улыбнется удача - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 сулит некоторым из знаков Зодиака денежный успех на этой неделе. Известный астролог Павел Глоба назвал везунчиков, которых на этой неделе ждет финансовый успех.

Тельцы

Положительное влияние на жизнь Тельцов окажет Юпитер. Эта планета почти создаст предпосылки к тому, что некоторых Тельцов будет ожидать значительная сумма денег, на которую они изначально не рассчитывали. Это может быть ценный презент, дополнительная выплата за работу или что-нибудь иное.

При этом представители этого знака Зодиака они должны прикладывать максимум усилий для решения своих финансовых вопросов и демонстрировать добросовестность и серьезное отношение к букве закона и существующим правилам.

Близнецы

Начиная с середины недели Близнецам рекомендуется подходить к решению своих финансовых вопросов максимально уверенно и решительно. Близнецы, чьи финансовые дела напрямую зависят от кого-то постороннего, должны отнестись с большим вниманием к положению этих "посторонних".

Близнецов ожидает несколько гарантированно благоприятных для их финансового благополучия моментов. Кроме того, у них могут появится интересные предложения по работе, удачные возможности для совершения выгодного приобретения и т.д.

Козероги

Козерогам на этой неделе будет благоволить Венера. Знакам этого Зодиака можно ожидать разных денежных бонусов, а также благоприятных условий для совершения выгодных покупок.

Кроме того, Козероги могут планировать более рискованные операции, связанные с движением денег, сделки по купле или продаже, инвестирование и др. При этом, приобретенный в это время антиквариат или другие подобные вещи в будущем обретут гораздо большую ценность, так что их можно будет продать с немалой выгодой для себя.

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