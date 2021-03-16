Україну заполонили якісні підробки 500 гривень: як розпізнати обман

В Україні фіксують збільшення випадків підробки купюр номіналом 500 гривень, причому фальшивомонетники виготовляють фейкові гроші досить якісно. Фахівці банківської сфери звертають увагу, що фальшивки можна відрізнити на дотик і за кольором.

Про це експерти розповіли в ефірі каналу " Україна 24 ".

За словами старшого спеціаліста департаменту грошового обігу Національного банку України Віталія Ковтюка, підробка більш щільна на дотик, оскільки склеєна з двох аркушів паперу

"Далі візуально дивимося на ті зображення, які є на банкноті. І ми бачимо, наприклад, що на підробці зображення світліше, не таке чітке, як у справжньої", - говорить він.

Також варто придивитися до банкноти під іншим кутом. Так, у справжньої помітна оптична зміна ромба (графічний елемент на 500-гривневій банкноті), який змінює колір від червоного до зеленого. Разом з тим у підробки такий ефект не спостерігається.

Віце-президент НБУ Ігор Львов рекомендує звернути увагу на деякі моменти, перевіряючи банкноту на світло.

"Якщо це денний час, ви повинні обов'язково подивитися на сонце, на світло, в супермаркеті - на лампу, і побачите там насамперед водяні знаки", - сказав він.

На деякі основні з них потрібно звернути особливу увагу.

"Перш за все це портрет, друге - лінія, третє - та лінія, яку ми бачимо, причому на світлі вони повинні переливатися, четверте - цифровий номінал", - пояснив Львов.

Також треба звернути увагу на папір.

"Це спеціальний папір, якщо його зім'яти та розправити, він розгладжується. Якщо взяти аркуш А4, на якому можуть зробити ксерокопію, то він просто помнеться. Третє - комірець на портреті, він повинен бути шорстким. Якщо він не шорсткий, потрібно повернути купюру і попросити обміняти", - дав поради фахівець.