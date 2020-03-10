На вулиці у Дніпрі знайшли напівголу дитину (фото)

У Дніпрі на вулиці знайшли дитину (Колаж РБК-Україна)

На вулицях Дніпра перехожі помітили хлопчика, який розгублено ходив в одній білизні

У Дніпрі рано вранці 10 березня перехожі побачили дворічного хлопчика, який був у місті без батьків. На малюка звернули увагу випадкові перехожі, які й зателефонували в поліцію. Зазначимо, що на дитині не було нічого крім трусів. Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпровської області.

Патрульні оперативно прибули у Шевченківський район, де і побачили дитину. Хлопчик був розгублений. Поліцейські з'ясували місце проживання хлопчика.

У Дніпрі на вулиці знайшли дитину (фото: facebook.com/dnipropolice)

Коли вони приїхали в квартиру, двері відкрив дідусь і повідомив, що виходив в магазин, а дитина можливо вибігла з дому.

За словами дідуся, за малюком повинні були наглядати старші брати. Копи також зв'язалися з матір'ю хлопчика і провели роз'яснювальну бесіду. На місце інциденту прибули співробітники ювенальної превенції.

Як ми раніше повідомляли, у Києві на вулиці Довженка люди виявили 6-річну дівчинку. Дівчинка сказала, що загубилася і вона була зі старшим братом. На місце приїхала патрульна поліція і після спілкування з дитиною з'ясувала, де вона живе.