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Дітей відвезли в Крим: колишня дружина Серьоги зробила різку заяву

STYLERПерсони    27.02.2020 - 22:18
Дітей відвезли в Крим: колишня дружина Серьоги зробила різку заяву
Серьога забрав дітей у колишньої дружини (колаж РБК-Україна)

Репер Серьога перешкоджає спілкуванню синів із матір'ю

Серьога забрав синів у своєї колишньої дружини Поліни Ололо та перешкоджає їх спілкування з матір'ю, а до дітей нібито погано ставиться. Жінка має намір подати до суду на артиста, а також готує заяву в правоохоронні органи щодо інформації про вивезення хлопчиків в окупований Крим.

Екс-дружина білоруського репера Сергія Пархоменка наголосила, що має намір "боротися за дітей до останнього подиху, чого б це не коштувало". Про це Поліна написала в своєму Instagram.

За її словами, настав час "припинити мовчання та оприлюднити ситуацію" що відбувається в її родині вже близько півроку. Жінка розповіла, що Серьога забрав синів - десятирічного Марка та семирічного Платона - і перешкоджає зустрічам і будь-якому контакту.

Ололо також розповіла, що артист не приділяє дітям належної уваги і навіть грубо з ними обходиться.

"За час перебування з ним останні місяці ситуація погіршувалася, діти плакали, сумували, хотіли додому, але в теж час боялися батька. Піддавалися суворим покаранням, стояли на гречці, принижувалися в громадських місцях (все це я пишу зі слів дітей). Психічний стан мого молодшого сина погіршився, він став схильний до істерик", - пише вона.

Також Поліна стверджує, що синів могли залишати одних в закритому будинку на ніч або на вихідних, і з телефонів хлопчиків видалили контакти матері та заблокований її номер.

Дітей відвезли в Крим: колишня дружина Серьоги зробила різку заяву

Колишня дружина Серьоги Поліна Ололо з дітьми (фото: instagram.com/polina_lola)

"За допомогою адвокатського запиту нам вдалося дізнатися, що 01.02 діти перетнули кордон Криму на автомобілі з херсонської реєстрацією, далі їхня доля невідома!" - розповіла Ололо.

Зазначимо, що сам Серьога, також відомий під псевдонімом Поліграф ШарикOFF, ситуацію поки ніяк не прокоментував.

Дітей відвезли в Крим: колишня дружина Серьоги зробила різку заяву

Серьога (Фото: facebook.com/SeryogaBook)

Раніше повідомлялося, що Серьога після своєї участі в шоу Танці з зірками заявив, що хотів би отримати українське громадянство. Додамо, що артист також є студентом Харківського авіаційного інституту.

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