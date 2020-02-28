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У Києві на вулиці знайшли 6-річну дівчинку: її історія потрясла "копів"

STYLERЖиття    28.02.2020 - 14:41
У Києві на вулиці знайшли 6-річну дівчинку: її історія потрясла "копів"
У Києві на вулиці загубилася дівчинка (Колаж РБК-Україна)

У Києві на вулиці знайшли дитину з багатодітної сім'ї

У Києві на вулиці Довженка люди виявили 6-річну дівчинку. Дівчинка сказала, що загубилася і вона була зі старшим братом. На місце приїхала патрульна поліція і після спілкування з дитиною з'ясувала, де вона живе. Правоохоронців дуже збентежило те, що дівчинка була без дорослих.

Коли вони прибули до будинку дівчинки, двері "копам" відкрив батько дитини, який був дуже здивувався побаченому. Старший син не повідомив папі, що втратив сестричку. Батько був в повній впевненості, що його дочка в дитячому садку.

Увагу патрульних також залучив безлад, який був у квартирі: розкидані речі і зламані дитячі ліжечка. Усього в родині проживає чотири дитини. Про цю ситуації інспектори одразу повідомили колегам по ювенальної превенції та до служби у справах дітей, вони взяли ситуацію під особистий контроль.

У Києві на вулиці знайшли 6-річну дівчинку: її історія потрясла &quot;копів&quot;У Києві на вулиці знайшли 6-річну дівчинку: її історія потрясла &quot;копів&quot;У Києві копів потрясла обстановка в квартирі згубилася дівчинки (фото:kiev.police/facebook)

Як ми раніше писали, у Києві на Виноградарі п'яний водій наїхав на жінку з дитиною. ДТП сталося на вулиці Світлицького, 23 недалеко від супермаркету АТБ.

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