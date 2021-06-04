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Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхати

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П'ятниця 04 червня 2021 11:21
Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхати Фото: Укрзалізниця запустила нові поїзди до моря (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анна Шиканова

Укрзалізниця запустила 11 поїздів до курортів України. Частина з них почне курсувати вже з перших днів червня. Вони з'єднають багато міст України з морськими курортами - Одесою, Бердянськом і Генічеськом.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Укрзалізниці.

З 3 червня через день по непарних числах запущений поїзд № 269/270 Лисичанськ-Одеса

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхатиЗ 3 червня по непарних числах запущений поїзд № 204/190 Кривий Ріг-Дніпро-Генічеськ. Зворотно з Генічеська поїзд № 189/203 курсуватиме з 6 червня.

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхатиЗ 4 червня до Азовського моря відправиться поїзд № 282/281 Хмельницький-Генічеськ, з 5 червня відправляється поїзд № 280/279 Жмеринка-Генічеськ.

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхатиЗ 5 червня по непарних числах почне курсувати поїзд № 231/232 сполученням Івано-Франківськ-Генічеськ. У зворотному напрямку поїзд № 232/231 буде їздити по парних числах.

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхатиЗ 10 червня жителі Дніпра і Кривого Рогу зможуть також поїхати в Бердянськ. Поїзд № 472/471 Дніпро-Бердянськ курсуватиме по парних числах, назад – по непарних.

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхатиПоїзд № 552/551 Кривий Ріг-Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, у зворотному напрямку – по непарних.

З 11 червня жителі Харкова зможуть поїхати в Бердянськ поїздом № 261/262.

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхатиЗ 11 червня мешканці Львова зможуть поїхати до Бердянська потягом № 86/186-185/85 Львів-Новоолексіївка-Бердянськ.

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхатиДля жителів Чернігова та Сум запущено поїзд № 213/214 Суми-Одеса та № 204/203 Чернігів (Ніжин) – Одеса. Поїзд №213/214 почне курсувати з 15 червня по непарних числах, а Чернігів-Одеса з 17 червня по непарних числах.

Укрзалізниця запустила нові поїзди до курортів України: куди вже можна поїхатиВлітку в поїздах далекого прямування буває дуже жарко, і не завжди є можливість відкрити вікно або насолодитися кондиціонером. Що робити в таких випадках, розповіли у виданні "Сьогодні".

Як не зійти з розуму від спеки в поїзді влітку

Як говориться в санітарних нормах і правилах перевезення пасажирів, у вагоні люкс і купе температура повітря не повинна бути вище 26 градусів і повинен працювати кондиціонер. До плацкартних вагонів такого вимоги немає, але постійно повинна працювати вентиляція. Температуру в вагоні можна перевірити на термометрі - вони є у всіх вагонах. Провідник зобов'язаний включити вентиляцію або кондиціонер за пів години до посадки пасажирів.

Що робити, якщо кондиціонер не працює

Для початку потрібно звернутися до провідника вагона. Можна написати скаргу або зажадати перемістити вас у вагон з кондиціонером. Ще можна продублювати скаргу на гарячу лінію Укрзалізниці. Але це працює тільки з купейними вагонами та вагонами класу люкс.

З плацкартними вагонами так не вийде, оскільки немає вимог до температури в санітарних правилах. Але обов'язково повинна працювати вентиляція. Перевірити її справність просто - потрібно піднести руку до ґрат.

Якщо не дме - йти до провідника. Ще можна правильно вибрати місця - 12 місць у вагоні знаходяться біля аварійних виходів і там є вікна, які відкриваються. Це: 9, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 43, 44, 49 і 50 місця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися фото найрозкішніших вагонів Укрзалізниці.

А також розповідали про те, як вдивиться новенький український поїзд-експрес.

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