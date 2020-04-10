Укрзалізниця видала працівникам маски з серветок: новий відеодоказ

Укрзалізниця потрапила у скандал через маски під час карантину (колаж: РБК-Україна, фото: Обозреватель)

Укрзалізниця під час карантину через коронавірус забезпечила співробітників саморобними масками з паперових серветок

Укрзалізниця знову потрапила в скандал через маски, які видали співробітникам відомства для боротьби з коронавірусом на період карантину. Про інцидент розповіли співробітники депо в Полтавській області, пізніше перевізник назвав цю інформацію фейком, але співробітники Укрзалізниці надали нові докази.

Так, у відомстві заявили, що так, регіональна філія "Південна залізниця" видала тимчасові паперові маски 12 і 13 березня співробітникам на самому початку карантину, коли виникла реальна проблема доступності засобів захисту. А вже 14 березня залізничники нібито були повністю забезпечені захисними масками, закупленими у виробників.

Але машиніст депо "Кременчук" Максим Москалець записав відео від 22 березня, в якому показав ті самі маски. За словами чоловіка, таку маску йому і його помічнику видали вранці.

"У мене в руці та сама нашуміла маска, яку видають локомотивному депо Кременчук... Як бачите - це простий паперовий рушник, дві резиночки і степлером з'єднані, щоб все це не розпалося", - говорить Москалець.

Машиніст довго намагався надіти на обличчя маску, але в результаті спроб вона лише порвалася.

Максим звернувся до керівництва Укрзалізниці з питанням, невже у них немає коштів, щоб закупити локомотивним бригадам нормальні маски. Машиніст каже, що бачив документ, в якому сказано, що їм належить на зміну по чотири маски і 100 мл антисептика. Але ніхто нічого не дає, антисептик він приніс з дому.

Укрзалізниця потрапила у скандал через захисні маски (відео: YouTube/Залізничний Канал : NABAT - TV Єгора Громова)

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