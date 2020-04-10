Укрзализныця выдала работникам маски из салфеток: новое видеодоказательство

Укрзализныця попала в скандал из-за масок во время карантина (коллаж: РБК-Украина, фото: Обозреватель)

Укрзализныця во время карантина из-за коронавируса обеспечила сотрудников самодельными масками из бумажных салфеток

Укрзализныця вновь попала в скандал из-за масок, которые выдали сотрудникам ведомства для борьбы с коронавирусом на период карантина. Об инциденте рассказали сотрудники депо в Полтавской области, позже ж/д перевозчик назвал эту информацию фейком, но сотрудники Укрзализныци предоставили новые доказательства.

Так, в ведомстве заявили, что да, региональный филиал "Южная железная дорога" выдала временные бумажные маски 12 и 13 марта сотрудникам в самом начале карантина, когда возникла реальная проблема в доступности средств защиты. А уже 14 марта железнодорожники якобы были полностью обеспечены защитными масками, закупленными у производителей.

Но машинист депо "Кременчуг" Максим Москалец записал видео от 22 марта, в котором показал те самые маски. По словам мужчины, такую маску ему и его помощнику выдали утром.

"У меня в руке та самая нашумевшая маска, которую выдают локомотивному депо Кременчуг… Как видите - это простое бумажное полотенце, две резиночки и степлером соединено, чтобы все это не распалось", - говорит Москалец.

Машинист долго пытался надеть на лицо маску, но в результате попыток она лишь порвалась.

Максим обратился к руководству Укрзализныци с вопросом, неужели у них нет средств, чтобы закупить локомотивным бригадам нормальные маски. Машинист говорит, что видел документ, в котором сказано, что им положено на смену по четыре маски и 100 мл антисептика. Но никто ничего не дает, антисептик он принес из дому.

Укрзализныця попала в скандал из-за защитных масок (видео: YouTube/Залізничний Канал : NABAT - TV Егора Громова)

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