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Укрзалізниця потрапила у скандал через маски: у відомстві пояснили, що сталося

STYLERЖиття    09.04.2020 - 09:42
Укрзалізниця потрапила у скандал через маски: у відомстві пояснили, що сталося
Укрзалізниця потрапила у скандал через масок (Колаж РБК-Україна)

В Укрзалізниці пояснили, чому працівники отримали паперові маски

"Укрзалізниця" опинилася в центрі скандалу через масок під час розпалу пандемії коронавірусу в Україні. Неякісні маски були видані працівникам локомотивного депо в Полтавській області. Як розповів один з працівників, замість засобів захисту від коронавірусу, їм видали саморобні маски, зроблені з паперових рушників.

Однак у відомстві повідомили, що дана інформація не відповідає дійсності, і назвали повідомлення працівника депо "Кременчук" фейком. На своїй сторінці у Facebook Укрзалізниця зазначила, що всі працівники локомотивного депо забезпечені засобами індивідуального захисту і зовсім недавно було передано 750 масок, 300 респіраторів, 230 гумових рукавичок, 46 літрів для дезінфекції рук.

Однак у відомстві визнали, що паперові маски дійсно видавалися працівникам депо. Це сталося в середині березня і було пов'язано з тим, що була гостра нестача повноцінних захисних засобів.

"На початку дії карантину 12 і 13 березня регіональна філія "Південна залізниця" у зв'язку з дефіцитом захисних масок самостійно виготовила для працівників локомотивного депо "Кременчук" паперові маски. Проте вже 14 березня залізничники були повністю забезпечені захисними масками, закупленими у виробників", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці.

Зазначається, що найближчим часом відомство планує закупити ще 500 тисяч масок і близько 50 тисяч літрів антисептик для рук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Укрзалізниця влипла в скандал через коронавірус.

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