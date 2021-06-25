У Львові "забули" пасажирів потягу до Києва: "УЗ" проведе службову перевірку

Пасажири поїзда № 750 Івано-Франківськ - Київ залишилися у Львові після того, як поїзд було затримано, але згодом час затримки було змінено. У соцмережах повідомили, що провідник нібито повідомив пасажирам, що вони можуть годину "гуляти по місту".

"Укрзалізниця проведе службову перевірку ситуації, що сталася з пасажирами поїзда № 750 Івано-Франківськ - Київ. Наразі компанія вживає всіх заходів, щоб пасажири, які залишилися у Львові, були доправлені до місць призначення з найменшою затримкою", - йдеться в повідомленні.

Укрзалізниця попросила пасажирів, які відстають від рейсу, звертатися завжди до чергового по вокзалу для "найшвидшого" вирішення питання. Перевізник запевнив, що усіх пасажирів буде пересаджено до інших поїздів.

"Зокрема, 4 пасажири вже іншими рейсами прямують до Києва. Ще трьох пасажирів буде пересаджено на найближчий рейс № 716 Львів - Київ, який вирушає о 16:12. Речі пасажирів буде доправлено до Києва та збережено на вокзалі, допоки їх не заберуть господарі", - заявили в "УЗ".

Поїзд № 750 Івано-Франківськ - Київ затримався у Львові з технічних причин, оскільки очікував на рейс з Відня, що відставав від графіка на території Австрії. На вокзалі пасажирам було оголошено орієнтовний час затримки поїзда. В УЗ наголошують, що у таких випадках пасажири мають знаходитися поблизу поїзда, адже час затримки може змінитися.

"Інформація, поширена в соціальних мережах та ЗМІ щодо дій провідника, який повідомив пасажирам, що вони можуть годину "гуляти по місту", буде перевірена. Укрзалізниця просить вибачення за незручності. Нагадуємо, що для пасажирів працює контакт-центр 0 800 503 111", - додали в прес-службі перевізника.