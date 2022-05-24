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Укрзалізниця збільшує глибину продажу квитків на низку поїздів: які це рейси

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Вівторок 24 травня 2022 19:29
Укрзалізниця збільшує глибину продажу квитків на низку поїздів: які це рейси Фото: на ряд поїздів УЗ збільшена глибина продажу квитків (РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця оголосила про нововведення в сервісі продажу квитків на пасажирські поїзди. Тепер у громадян з'явилася можливість купити/замовити проїзні квитки за 20 діб до поїздки. Йдеться про 21 рейс.

Про це йдеться в заяві УЗ в Telegram-канал.

У компанії зазначили, що збільшення глибини продажу квитків прийнято для зручності пасажирів.

Тепер за 20 діб доступні квитки ще й на наступні рейси:

  • № 1/2 Івано-Франківськ - Харків;
  • № 3/4 Запоріжжя - Львів;
  • № 5/6 Запоріжжя - Івано-Франківськ;
  • № 7/8 Харків - Одеса;
  • № 12/11 Львів - Одеса;
  • № 13/14 Київ - Солотвино;
  • № 15/16 Харків - Івано-Франківськ;
  • № 17/18 Харків - Львів;
  • № 21/22 Харків - Львів;
  • № 38/37 Київ - Запоріжжя;
  • № 49/50 Київ - Трускавець;
  • № 57/58-59/60 Київ - Ворохта, Чоп;
  • № 79/80 Дніпро - Київ;
  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 92/91 Одеса - Харків;
  • № 95/96 Київ - Рахів;
  • № 105/106 Одеса - Київ;
  • № 164/163 Харків - Київ;
  • № 786/785 Київ - Шостка;
  • № 705/706 Київ - Пшемисль;
  • № 715/716 Київ - Пшемисль.

Квитки доступні для покупки на сайті Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах Укрзалізниці (рейси по Україні) та у касах всіх вокзалів.

Раніше повідомлялося, що українці, які втекли із зон бойових дій, можуть прямо в поїзді оформити заяву на проживання, а на вокзалі - отримати гроші.

Нагадаємо також, що наприкінці травня Суми та Чернігів з Івано-Франківськом з'єднає новий двогрупний поїзд.

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Укрзалізниця
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