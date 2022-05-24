Укрзалізниця збільшує глибину продажу квитків на низку поїздів: які це рейси

Укрзалізниця оголосила про нововведення в сервісі продажу квитків на пасажирські поїзди. Тепер у громадян з'явилася можливість купити/замовити проїзні квитки за 20 діб до поїздки. Йдеться про 21 рейс.

Про це йдеться в заяві УЗ в Telegram -канал.

Квитки доступні для покупки на сайті Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах Укрзалізниці (рейси по Україні) та у касах всіх вокзалів.

Тепер за 20 діб доступні квитки ще й на наступні рейси:

У компанії зазначили, що збільшення глибини продажу квитків прийнято для зручності пасажирів.

Раніше повідомлялося, що українці, які втекли із зон бойових дій, можуть прямо в поїзді оформити заяву на проживання, а на вокзалі - отримати гроші.

Нагадаємо також, що наприкінці травня Суми та Чернігів з Івано-Франківськом з'єднає новий двогрупний поїзд.