Укрзалізниця збільшує глибину продажу квитків на низку поїздів: які це рейси
Укрзалізниця оголосила про нововведення в сервісі продажу квитків на пасажирські поїзди. Тепер у громадян з'явилася можливість купити/замовити проїзні квитки за 20 діб до поїздки. Йдеться про 21 рейс.
Про це йдеться в заяві УЗ в Telegram-канал.
У компанії зазначили, що збільшення глибини продажу квитків прийнято для зручності пасажирів.
Тепер за 20 діб доступні квитки ще й на наступні рейси:
- № 1/2 Івано-Франківськ - Харків;
- № 3/4 Запоріжжя - Львів;
- № 5/6 Запоріжжя - Івано-Франківськ;
- № 7/8 Харків - Одеса;
- № 12/11 Львів - Одеса;
- № 13/14 Київ - Солотвино;
- № 15/16 Харків - Івано-Франківськ;
- № 17/18 Харків - Львів;
- № 21/22 Харків - Львів;
- № 38/37 Київ - Запоріжжя;
- № 49/50 Київ - Трускавець;
- № 57/58-59/60 Київ - Ворохта, Чоп;
- № 79/80 Дніпро - Київ;
- № 81/82 Київ - Ужгород;
- № 92/91 Одеса - Харків;
- № 95/96 Київ - Рахів;
- № 105/106 Одеса - Київ;
- № 164/163 Харків - Київ;
- № 786/785 Київ - Шостка;
- № 705/706 Київ - Пшемисль;
- № 715/716 Київ - Пшемисль.
Квитки доступні для покупки на сайті Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах Укрзалізниці (рейси по Україні) та у касах всіх вокзалів.
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