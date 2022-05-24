Укрзализныця увеличивает глубину продажи билетов на ряд поездов: какие это рейсы

Укрзализныця объявила о новшествах в сервисе продажи билетов на пассажирские поезда. Теперь у граждан появилась возможность купить/заказать проездные билеты за 20 суток до поездки. Речь идет о 21 рейсе.

Об этом говорится в заявлении УЗ в Telegram -канале.

Билеты доступны для покупки на сайте Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах Укрзализныци (рейсы по Украине) и в кассах всех вокзалов.

Теперь за 20 суток доступны билеты еще и на следующие рейсы:

В компании отметили, что увеличение глубины продажи билетов принято для удобства пассажиров.

Ранее сообщалось, что украинцы, бежавшие из зон боевых действий, могут прямо в поезде оформить заявление на проживание, а на вокзале - получить деньги.

Напомним также, что в конце мая Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском соединит новый двухгрупповой поезд.