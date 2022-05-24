Укрзализныця увеличивает глубину продажи билетов на ряд поездов: какие это рейсы
Укрзализныця объявила о новшествах в сервисе продажи билетов на пассажирские поезда. Теперь у граждан появилась возможность купить/заказать проездные билеты за 20 суток до поездки. Речь идет о 21 рейсе.
Об этом говорится в заявлении УЗ в Telegram-канале.
В компании отметили, что увеличение глубины продажи билетов принято для удобства пассажиров.
Теперь за 20 суток доступны билеты еще и на следующие рейсы:
- №1/2 Ивано-Франковск - Харьков;
- № 3/4 Запорожье - Львов;
- №5/6 Запорожье - Ивано-Франковск;
- №7/8 Харьков - Одесса;
- №12/11 Львов - Одесса;
- № 13/14 Киев - Солотвино;
- №15/16 Харьков - Ивано-Франковск;
- №17/18 Харьков - Львов;
- №21/22 Харьков - Львов;
- №38/37 Киев - Запорожье;
- № 49/50 Киев - Трускавец;
- № 57/58-59/60 Киев - Ворохта, Чоп;
- № 79/80 Днепр - Киев;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №92/91 Одесса - Харьков;
- № 95/96 Киев - Рахов;
- №105/106 Одесса - Киев;
- №164/163 Харьков - Киев;
- № 786/785 Киев - Шостка;
- № 705/706 Киев - Пшемысль;
- № 715/716 Киев - Пшемысль.
Билеты доступны для покупки на сайте Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах Укрзализныци (рейсы по Украине) и в кассах всех вокзалов.
Ранее сообщалось, что украинцы, бежавшие из зон боевых действий, могут прямо в поезде оформить заявление на проживание, а на вокзале - получить деньги.
Напомним также, что в конце мая Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском соединит новый двухгрупповой поезд.