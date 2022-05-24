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Укрзализныця увеличивает глубину продажи билетов на ряд поездов: какие это рейсы

Новина українською →
Вторник 24 мая 2022 19:29
Укрзализныця увеличивает глубину продажи билетов на ряд поездов: какие это рейсы Фото: на ряд поездов УЗ увеличена глубина продажи билетов (РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця объявила о новшествах в сервисе продажи билетов на пассажирские поезда. Теперь у граждан появилась возможность купить/заказать проездные билеты за 20 суток до поездки. Речь идет о 21 рейсе.

Об этом говорится в заявлении УЗ в Telegram-канале.

В компании отметили, что увеличение глубины продажи билетов принято для удобства пассажиров.

Теперь за 20 суток доступны билеты еще и на следующие рейсы:

  • №1/2 Ивано-Франковск - Харьков;
  • № 3/4 Запорожье - Львов;
  • №5/6 Запорожье - Ивано-Франковск;
  • №7/8 Харьков - Одесса;
  • №12/11 Львов - Одесса;
  • № 13/14 Киев - Солотвино;
  • №15/16 Харьков - Ивано-Франковск;
  • №17/18 Харьков - Львов;
  • №21/22 Харьков - Львов;
  • №38/37 Киев - Запорожье;
  • № 49/50 Киев - Трускавец;
  • № 57/58-59/60 Киев - Ворохта, Чоп;
  • № 79/80 Днепр - Киев;
  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №92/91 Одесса - Харьков;
  • № 95/96 Киев - Рахов;
  • №105/106 Одесса - Киев;
  • №164/163 Харьков - Киев;
  • № 786/785 Киев - Шостка;
  • № 705/706 Киев - Пшемысль;
  • № 715/716 Киев - Пшемысль.

Билеты доступны для покупки на сайте Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах Укрзализныци (рейсы по Украине) и в кассах всех вокзалов.

Ранее сообщалось, что украинцы, бежавшие из зон боевых действий, могут прямо в поезде оформить заявление на проживание, а на вокзале - получить деньги.

Напомним также, что в конце мая Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском соединит новый двухгрупповой поезд.

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