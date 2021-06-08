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Укрзалізниця потрапила в скандал з касиром: збирає гроші, але не дає квитки

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Вівторок 08 червня 2021 11:05
Укрзалізниця потрапила в скандал з касиром: збирає гроші, але не дає квитки Фото: Укрзалізниця потрапила в скандал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

"Укрзалізниця" знову потрапила в гучний скандал. Справа в тому, що в приміській електричці касир збирає з пасажирів готівку, але не дає при цьому ніяких квитків.

Про це повідомили на сторінці "Громадський контроль Укрзалізниці" в Facebook.

Так, на сторінці соцмережі розповіли, що інцидент зі співробітником УЗ стався 6 червня в електричці Київ-Козятин. Також цікаво, що на прохання представиться - касир розгорнув бейджик у зворотний бік.

"Касир ПЗС збирає готівку і не видає квитки. На прохання представитися - розгортає бейджик іншою стороною. 08.06.2021 приміський поїзд 6009 Київ-Козятин", - сказано в повідомленні.

Укрзалізниця потрапила в скандал з касиром: збирає гроші, але не дає квиткиВ електричці Укрзалізниці осоромився касир (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

У коментарях українці написали, що це далеко не поодинокий випадок з такими касирами.

  • Так я шо, нальчік. Навіть в касі безналом не купиш квиток.
  • Їздив в суботу з Забіркіного до Сватового. Купивши квиток за 22 гривні. За тим самим маршрутом їхала жіночка, побачив, що дала касирші 15 гривень, тобто, всього на третину менше вартості квіточка. А потім люди бідкаються, чому в держави нема грошей...

Як ми раніше писали, відома актриса жорстко рознесла Укрзалізницю.

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