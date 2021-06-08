Укрзализныця угодила в скандал с кассиром: собирает деньги, но не дает билеты

"Укрзализныця" снова попала в громкий скандал. Дело в том, что в пригородной электричке кассир собирает с пассажиров наличные деньги, но не дает при этом никаких билетов.

Об этом сообщили на странице "Громадський контроль Укрзалізниці" в Facebook.

Так, на страничке соцсети рассказали, что инцидент с сотрудником УЗ произошел 6 июня в электричке Киев-Козятин. Также интересно, что на просьбу представится - кассир развернул бейджик в обратную сторону.

"Кассир ПЗС собирает наличные и не выдает билеты. По просьбе представиться - разворачивает бейджик другой стороной. 08.06.2021 Пригородный поезд 6009 Киев - Козятин", - сказано в сообщении.

В электричке Укрзализныци оскандалился кассир (фото: facebook.com/publiccontrolUZ)

В комментариях украинцы написали, что это далеко не единичный случай с такими кассирами.