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Укрзалізниця зробила важливу заяву про продаж квитків в "червоній" зоні

Понеділок 09 листопада 2020 13:54
Укрзалізниця зробила важливу заяву про продаж квитків в "червоній" зоні
Укрзалізниця почала продавати квитки в "червоній" зоні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця зробила заяву про продаж квитків в деяких містах

Укрзалізниця заявила про відновлення продажу квитків у містах "червоної" зони карантину. У залізничного перевізника назвали список міст, на станціях яких тепер знову можна придбати квитки з 9 листопада.

Так, згідно з повідомленням прес-служби Укрзалізниці, з 00:01 9 листопада відкрився продаж квитків із залізничних станцій:

  • Берегове,
  • Волосянка-Закарпатська,
  • Великий Березний,
  • Кострино,
  • Перечин,
  • Ставне,
  • Ужгород
  • Пологи,
  • Сарата,
  • Кулевча,
  • Шепетівка

На цих залізничних станціях можна буде придбати квитки на такі поїзди:

  • № 3/4 Запоріжжя - Ужгород;
  • № 10/9 Маріуполь - Київ;
  • № 17/18 Харків - Ужгород;
  • № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • № 81/82 Київ - Ужгород;
  • № 84/83 Маріуполь - Київ;
  • № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • № 91/92 Львів - Київ;
  • № 98/97 Ковель - Київ;
  • № 107/108 Одеса - Ужгород;
  • № 116/115 Київ - Бердянськ;
  • № 145/146 Київ - Ізмаїл;
  • № 217/218 Київ - Рахів;
  • № 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів)

А ось на станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон продаж квитків навпаки закрили з 9 листопада.

Зазначимо, що в Україні більше не залишилося "жовтої" та "зеленої" зон карантину. Тепер країна поділена лише на "червону" і "помаранчеву" частину.

Раніше ми писали, що студент, що кинув яйце в Януковича, став великою "шишкою" в Укрзалізниці.

Також повідомлялося, що Укрзалізниця потрапила в грандіозний скандал через стан вагонів.

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