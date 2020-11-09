Укрзалізниця зробила важливу заяву про продаж квитків в "червоній" зоні

Укрзалізниця зробила заяву про продаж квитків в деяких містах
Укрзалізниця заявила про відновлення продажу квитків у містах "червоної" зони карантину. У залізничного перевізника назвали список міст, на станціях яких тепер знову можна придбати квитки з 9 листопада.
Так, згідно з повідомленням прес-служби Укрзалізниці, з 00:01 9 листопада відкрився продаж квитків із залізничних станцій:
На цих залізничних станціях можна буде придбати квитки на такі поїзди:
А ось на станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон продаж квитків навпаки закрили з 9 листопада.
Зазначимо, що в Україні більше не залишилося "жовтої" та "зеленої" зон карантину. Тепер країна поділена лише на "червону" і "помаранчеву" частину.
Раніше ми писали, що студент, що кинув яйце в Януковича, став великою "шишкою" в Укрзалізниці.
Також повідомлялося, що Укрзалізниця потрапила в грандіозний скандал через стан вагонів.