Укрзалізниця зробила важливу заяву про продаж квитків в "червоній" зоні

Укрзалізниця почала продавати квитки в "червоній" зоні (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця зробила заяву про продаж квитків в деяких містах

Укрзалізниця заявила про відновлення продажу квитків у містах "червоної" зони карантину. У залізничного перевізника назвали список міст, на станціях яких тепер знову можна придбати квитки з 9 листопада.

Так, згідно з повідомленням прес-служби Укрзалізниці, з 00:01 9 листопада відкрився продаж квитків із залізничних станцій:

Берегове,

Волосянка-Закарпатська,

Великий Березний,

Кострино,

Перечин,

Ставне,

Ужгород

Пологи,

Сарата,

Кулевча,

Шепетівка

На цих залізничних станціях можна буде придбати квитки на такі поїзди:

№ 3/4 Запоріжжя - Ужгород;

№ 10/9 Маріуполь - Київ;

№ 17/18 Харків - Ужгород;

№ 43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№ 81/82 Київ - Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь - Київ;

№ 88/87 Ковель - Новоолексіївка;

№ 91/92 Львів - Київ;

№ 98/97 Ковель - Київ;

№ 107/108 Одеса - Ужгород;

№ 116/115 Київ - Бердянськ;

№ 145/146 Київ - Ізмаїл;

№ 217/218 Київ - Рахів;

№ 601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів)

А ось на станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон продаж квитків навпаки закрили з 9 листопада.

Зазначимо, що в Україні більше не залишилося "жовтої" та "зеленої" зон карантину. Тепер країна поділена лише на "червону" і "помаранчеву" частину.

Раніше ми писали, що студент, що кинув яйце в Януковича, став великою "шишкою" в Укрзалізниці.

Також повідомлялося, що Укрзалізниця потрапила в грандіозний скандал через стан вагонів.