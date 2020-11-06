Тепер в Україні лише дві зони карантину: докладна карта нового поділу
П'ятниця 06 листопада 2020 16:29
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Карантин в Україні (колаж: РБК-Україна)
Карантинні зони в Україні тепер тільки двох кольорів - червоного і помаранчевого
Нові зони карантину в Україні почнуть діяти вже з понеділка, 9 листопада. І тепер в країні не буде більше "жовтої" та "зеленої" зон карантину. Залишаються тільки "червона" і "помаранчева".
Таке рішення прийняла Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нове зонування почне діяти з 00 годин 00 хвилин 09 листопада.
Місто Київ, як і раніше залишається в "помаранчевій" зоні, хоча Віктор Ляшко каже, що столиця на межі потрапляння в "червону".
В червоній зоні з 9 листопада будуть такі адміністративно-територіальні одиниці:
- місто Козятин і Тиврівський район Вінницької області;
- міста Володимир-Волинський, Ковель і Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький та Турійський райони Волинської області;
- Царичанський район Дніпропетровської області;
- міста Вугледар, Краматорськ, Новогродівка, Слов'янськ і Слов'янський район Донецької області;
- міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин і Новоград-Волинський, Андрушівський, Баранівський, Бердичівський, Брусилівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Малинський, Народицький, Новоград-Волинський, Овруцький, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Радомишльський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Ужгород, Берегово та Чоп, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Запоріжжя та Мелітополь, Новомиколаївський, Оріхівський, Пологівський та Чернігівський райони Запорізької області;
- міста Івано-Франківськ, Бурштин, Калуш і Коломия, Галицький, Городенківський, Косівський, Тисменицький і Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Васильків, Обухів, Переяслав та Фастів, Баришівський, Кагарлицький, Миронівський і Обухівський райони Київської області;
- Марківський район Луганської області;
- Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;
- місто Миколаїв Миколаївської області;
- міста Ізмаїл та Чорноморськ, Арцизький, Балтський, Березівський, Лиманський, Подільський, Савранський і Саратський райони Одеської області;
- міста Полтава, Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук, Лубни й Миргород, Великобагачанський, Гадяцький, Глобинський, Гребінківський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Новосанжарський, Оржицький, Пирятинський, Полтавський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський, Чорнухинський, Чутівський та Шишацький райони Полтавської області;
- міста Рівне та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський і Сарненський райони Рівненської області;
- міста Суми, Ромни та Сумський район Сумської області;
- міста Бережани, Кременець і Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський і Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Зачепилівський, Золочівський, Коломацький, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;
- Великоолександрівський район Херсонської області;
- міста Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута, Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський, Хмельницький та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Маньківський і Тальнівський райони Черкаської області;
- міста Чернівці і Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- міста Чернігів і Ніжин, Варвинський та Куликівський райони Чернігівської області
Інші міста і райони залишаються в "помаранчевій" зоні. Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
Карта нового карантинного зонування з 9 листопада
Нагадаємо, що в Україні з 14 листопада можуть ввести карантин вихідного дня. Таку ймовірність допустив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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