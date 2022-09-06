УЗ презентувала нові туалети. Такого сервісу в поїздах ще не було

Укрзалізниця показала новий сервіс, який зовсім змінить підхід до обслуговування пасажирів. Відтепер у рамках "пілоту" вагони двох рейсів отримають супертуалети.

Відповідні фото вже показали в прес-службі УЗ.

"Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", - говориться в повідомленні.

У рамках пілоту пасажирам пропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся .

Раніше ми писали, що УЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд. Показали, де він курсує і як виглядає.

Також повідомлялося, що у поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей.