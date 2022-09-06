RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ презентувала нові туалети. Такого сервісу в поїздах ще не було

Колаж РБК-Україна: Укрзалізниця презентувала нові туалети
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця показала новий сервіс, який зовсім змінить підхід до обслуговування пасажирів. Відтепер у рамках "пілоту" вагони двох рейсів отримають супертуалети.

Відповідні фото вже показали в прес-службі УЗ.

Тестуватимуться такі обновки:

  • мийні засоби нового покоління для внутрішнього миття вагонів
  • замість кускового мила для рук - якісна піна в зручних автоматичних дозаторах
  • більш зручні тримачі для туалетного паперу та новий папір
  • одноразові накладки на унітази
  • дозатори паперових рушників.

Фото: Укрзалізниця показала новинки (t.me/UkrzalInfo)

Але це ще не все!

У рамках пілоту пасажирам пропонують скористатися гігієнічними наборами з одноразовими капцями, вологими та сухими серветками, зубною щіткою та пастою, гребінцем для волосся.

"Все це пасажири плацкартних та купейних вагонів зможуть придбати у провідника, а для пасажирів вагонів люкс (СВ) цей набір буде включено до вартості квитка", - говориться в повідомленні.

Яким рейсам пощастило отримати "пілотні" вагони?

  • №75/76 Кривий Ріг - Київ
  • "Потяг до перемоги" (до 13.09.2022 на маршруті №31/32 Запоріжжя - Львів)

Раніше ми писали, що УЗ запустила вже другий двоповерховий поїзд. Показали, де він курсує і як виглядає.

Також повідомлялося, що у поїздах Укрзалізниці запускають приємний безплатний бонус до подорожей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця