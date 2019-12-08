Укрзалізниця порадувала українців довгоочікуваним рішенням

Укрзалізниця пустила вісім нових поїздів в найбільш популярних напрямках. З сьогоднішнього дня, 8 грудня, діє оновлений графік поїздів на 2019-2020 роки. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Нові поїзди курсуватимуть за наступними напрямками: № 192/291 Львів - Дніпро, № 203/204 Львів - Дніпро, № 179/180 Львів - Дніпро, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львів - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачеве, № 241/242 Дніпро - Одеса, № 233/234 Київ - Вінниця.

Крім того, деякі поїзди змінили маршрути свого напрямку. Поїзд № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка буде їздити через Гребінку - Полтаву-Південну - Красноград - Лозову замість Гребінки - Полтави-Київської - Харкова - Букіна. Це дозволить доїхати до кінцевої станції в обох напрямках на дві години швидше.

Крім того, змінився маршрут у поїзда № 357/358 Київ - Рахів, № 161/162 Миколаїв - Київ, № 67/68 Київ - Варшава.

Нагадаємо, що Укрзалізниця вже призначила 19 додаткових поїздів в популярних напрямках на зимові свята. Також на святкові дати продовжені маршрути семи поїздів.