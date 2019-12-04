УЗ призначила вже 19 додаткових поїздів на новорічні свята

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще для семи поїздів продовжили маршрути

На новорічні та різдвяні свята "Укрзалізниця" вже призначила 19 додаткових поїздів у популярних напрямках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:

№ 181/182 Київ - Львів Зі Львова о 12:18, прибуття до Києва о 00:02. З Києва - 00:55, прибуття до Львова о 10:36.

№ 197/198 Київ - Ковель З Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. З Ковеля - 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

№ 245/246 Київ - Ворохта З Києва о 20:21 та прибуття до Ворохти о 12:02. З Ворохти - 13:51 та прибуття до столиці о 05:28.

№ 202/201 Жмеринка - Київ Зі Жмеринки відправлення о20:48 та прибуття до Києва о 00:37. З Києва о 16:07, прибуття до Жмеринки о 21:30.

№ 216/215 Жмеринка - Київ Зі Жмеринки відправлення о 14:20, прибуття до Києва о 19:28. З Києва о 06:06, прибуття до Жмеринки об 11:31.

№ 210/209 Хмельницький - Київ З Хмельницького о 18:40 та прибуття до Києва о 00:20. З Києва відправлення о 16:07, прибуття до Хмельницького о 22:45.

№ 209/210 Київ - Одеса Відправлення з Одеси 05:07, прибуття до Києва 14:48.

№ 223/224 Київ - Одеса З Києва - 07:46 та прибуття до Одеси о 17:55. З Одеси - о 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

№ 205/206 Покровськ - Харків З Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

№ 168/168 Львів - Одеса Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

№ 202/201 Львів - Ужгород Зі Львова відправлення о 06:43, прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

№ 204/203 Львів - Дніпро Зі Львова о 21:20 та прибуття в Дніпро о 11:24. З Дніпра о 16:39 та прибуття до Львова о 05:40.

№ 781/782/774 Черкаси - Київ - Шостка Відправлення з Черкас о 06:30 та прибуття до Києва о 10:07, з Києва о 20:00 та прибуття до Черкас о 23:39, з Шостки о 15:21 та прибуття до Києва о 19:27, з Києва відправлення о 10:32 та прибуття до Шостки о 14:36.

№ 797/798 Харків - Запоріжжя з Харкова о 09:53 та прибуття до Запоріжжя о 14:05, із Запоріжжя о 14:50 та прибуття до Харкова о 19:20.

№ 217/218 Київ - Львів Відправлення з Києва о 15:02, прибуття до Львова о 00:09, зворотно відправлення 01:25, прибуття до Києва о 09:14.

№ 263/264 Київ - Івано-Франківськ Відправлення з Києва о 15:02, прибуття до Івано-Франківська о 02:43. Відправлення з Івано-Франківська 09:12, прибуття до Києва о 00:02.

№ 221/222 Київ - Кам’янець-Подільський Відправлення з Києва о 23:59, прибуття до Кам’янець-Подільського о 08:57. Відправлення з Кам’янець-Подільського 19:04, прибуття до Києва о 04:47.

№ 161/162 Київ - Миколаїв Відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Миколаєва о 04:40. Відправлення з Миколаєва 22:13, прибуття до Києва о 12:32

№ 233/234 Київ - Вінниця Відправлення з Києва о 13:27, прибуття до Вінниці о 16:30. Відправлення з Вінниці 17:30, прибуття до Києва о 21:20.

Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути семи поїздів:

№ 72 Запоріжжя - Київ до Чопа

№ 76/75 Кривий Ріг - Київ до Ужгорода

№ 179/192 Дніпро - Київ до Львова

№ 243 Івано-Франківськ - Київ до Дніпра

№ 180/291 Львів - Київ до Дніпра

№ 26/25 Одеса - Львів до Ужгорода

№ 779/780 Суми - Київ до Вінниці

Нагадаємо, Євген Кравцов заявляв, що в цьому році "Укрзалізниця" призначить 35 додаткових пасажирських поїздів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних та різдвяних свят.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" планує у 2020 році підвищити тарифи на пасажирські перевезення.