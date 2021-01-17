Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови у поїзді: вся постіль була мокра

Укрзалізниця знову опинилася в центрі скандалу. На цей раз на компанію поскаржилися пасажирка поїзда Ворохта-Київ, яким вона поверталася до столиці з Івано-Франківської області.

Під час поїздки з вікон текла вода. При цьому її інтенсивність була такої сили, що вся постіль українки була мокрою. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

"Вода з вікон текла струмком так, що вся постіль була мокра", - поскаржилася жінка.

Провідник поїзда запропонував їй ганчірку, щоб зупиняти воду з вікна. За словами пасажирки, куртки і верхні речі, які висіли біля вікна, на ранок примерзли до вікон і їх довелося віддирати.

Нагадаємо, один з пасажирів Укрзалізниці купив квиток в СВ-вагон з Одеси до Яремче, але умови у вагоні йому сильно не сподобалися. Він вважає, що за таку ціну сервіс повинен бути набагато краще.

Не було ні мікрохвильовки, ні вагона ресторану. Тому людям доводиться брати їжу з собою і їсти її холодною. Також після запровадження карантину з'явився одноразовий посуд, але пластикові стаканчики явно не розраховані на гарячу воду, оскільки вони протікають.

"Вагони давно повинні були бути списані. Їм вже ніякий силікон не допоможе. У вагоні дві розетки 220 вольтів. З вікна дме як зазвичай", - поскаржився В'ячеслав Грубий.

Раніше Укрзалізниця показала нові вагони з роздільним кондиціонуванням та іншими зручностями.