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Укрзалізниця потрапила в новий скандал: "здерли" гроші за неіснуючу послугу

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Чернівці, Субота 28 серпня 2021 14:13
Укрзалізниця потрапила в новий скандал: "здерли" гроші за неіснуючу послугу Фото: Укрзалізниця потрапила в новий скандал (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Styler

Укрзалізниця потрапила в черговий скандал. Справа в тому, що пасажир поїзда заплатив додаткові 150 гривень за вагон з кондиціонером, а в підсумку він виявився неробочим.

Про це розповів пасажир Сергій Дятленко на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався 20 серпня в поїзді Чернівці-Чернігів. У Сергія був 11 вагон і 5 місце. Склад відправлявся о 20:46. Коли вони вже їхали годину в поїзді, то у вагоні не вмикали кондиціонер.

Після цього пасажир поцікавився, в чому причина, на що провідник відповів, що це через невелику швидкість поїзда.

"Але я заплатив 150 грн додатково за проїзд у вагоні з кондиціонером. Вночі температура знизиться сама і проїзд стане більш комфортним. Тоді за які послуги вагона з кондиціонером підвищують вартість проїзду, якщо технічно її забезпечити неможливо", - поскаржився Сергій.

В Укрзалізниці відреагували на його пост і в коментарі пояснили ситуацію. За словами компанії, послуга кондиціонування не включається у вартість проїзного документа і не є додатковою послугою. Робота кондиціонера передбачена від генератора, який працює під час руху поїзда зі швидкістю від 40 км/год.

"Під час стоянки поїзда і під час руху поїзда з меншою швидкістю функціонує тільки вентиляція, робота кондиціонера під час стоянки технічно не передбачена", - заявили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, Укрзалізниця показала оновлений рухомий склад.

Раніше з'явилися фото "капсульних плацкартів" від Укрзалізниці.

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