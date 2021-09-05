Укрзалізниця показала модернізований плацкартний вагон (відео)

На виставці показали концептуальний варіант плацкартного вагона. Тобто фінальна його версія буде доповнена з урахуванням побажань потенційних пасажирів.

Дизайн проєкту розробила компанія із Запорізької області. У порівнянні з класичними плацкартними вагонами, в нових є не тільки шторки, а й уздовж проходу з'явилися перегородки, стилізовані під сходи. Біля бічних полиць є такі ж пристосування для підйому на верх.

У купе нижні полиці обладнані широкою спинкою. У кутку з боку вікна включається індивідуальне світло. Там же розташовані сопла вентиляції. Розетки 220 вольт і USB-роз'єми обладнані біля столиків. Також там є маленькі полички, на які можна покласти телефон для зарядки.

Укрзалізниця показала нові плацкартні вагони (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На верхніх місцях є такі ж опції, світло, розетки, поличка і вентиляція. Шторки для створення приватного простору закриваються по всьому периметру полиці.

На столику передбачені чотири круглих виїмки для тари. Вікна затемнюються двома варіантами рулонних шторок. Над вікном також вмонтована панель загального освітлення і монітор, на якому відображаються гео-дані поїзда, дата, час, швидкість руху, індикація роботи туалетів.

Укрзалізниця показала нові плацкартні вагони (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Над верхніми місцями розташована багажна Полиця, зроблена з прозорих матеріалів. Бічні місця обладнані аналогічними опціями.

Укрзалізниця показала нові плацкартні вагони (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У санвузлах класичний комплект обладнання, на додаток до якого йде пеленальний столик.

Укрзалізниця показала нові плацкартні вагони (відео: YouTube)