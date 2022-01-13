Укрзалізниця підклала пасажиру "зайця" у відсік для валіз: деталі скандалу

"Коли хотів покласти рюкзак, а там зайцем їде вугілля. Укрзалізниця, у вас вугілля їздить без квитків у пасажирських вагонах!" - написав він.

Як з'ясувалося з коментарів, інцидент трапився в поїзді Маріуполь - Львів.

Користувачі мережі в коментарях поіронізували над сервісом перевізника, зазначивши, що таке відбувається нерідко.

Це Санта Клаус їхав. Неслухняним діткам залишив.

Так це ж бонус.

Друже, може ти в військовий потяг сів?

Акція, вугілля в кожен багаж! Набридли чисті речі? Ми допоможемо їх забруднити!

Зазначимо, що прес-служба компанії швидко відреагувала на звернення, пообіцявши розібратися в ситуації.

"Щиро вибачаємося за негативний досвід, який ви отримали від цієї подорожі залізницею. Дозвольте нам розібратися в ситуації і виправитися. Будемо вдячні за більш детальну інформацію про вашу подорож: номер поїзда, вагон, місце і дату поїздки (можна відправити нам в особисті повідомлення)!" - написали представники Укрзалізниці.