Укрзалізниця знову в центрі скандалу: у відділі для валіз пасажирка виявила вугілля (фото)

Укрзалізниця в черговий раз опинилася в центрі скандалу. В одному з поїздів пасажирка виявила у відділі для валіз залишки вугілля.

Про цей інцидент розповів Ігор Грумідський у групі "Форум Залізниці України" в Facebook .

"Провідниця пояснила, що таким чином зберігається пальне для опалення вагона і запропонувала жінці пакет для її багажу", - написав Грумідський і опублікував підтверджуюче фото.

Нагадаємо, нещодавно пасажирка поїзда "Інтерсіті" №779, який їхав із Сум до Вінниці, поскаржилася на відсутність опалення у вагоні. Вона опублікувала фото, на якому видно, що у вагоні всього лише 12 градусів тепла.

Хоча, за нормами, температура у вагоні повинні бути в межах +18-22 градуси в холодний період. Крім того, на вікнах був іній.

Ми також писали про те, що під час руху поїзда Укрзалізниці на повному ходу були відкриті двері, незважаючи на те, що на вулиці температура близько нуля, і навіть нижче.

У коментарях під відео українці висміяли черговий сервіс від Укрзалізниці.