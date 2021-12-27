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Укрзалізниця знову в центрі скандалу: у відділі для валіз пасажирка виявила вугілля (фото)

Новость на русском →
Понеділок 27 грудня 2021 17:49
Укрзалізниця знову в центрі скандалу: у відділі для валіз пасажирка виявила вугілля (фото) Фото: Укрзалізниця потрапила в новий скандал (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця в черговий раз опинилася в центрі скандалу. В одному з поїздів пасажирка виявила у відділі для валіз залишки вугілля.

Про цей інцидент розповів Ігор Грумідський у групі "Форум Залізниці України" в Facebook.

"Провідниця пояснила, що таким чином зберігається пальне для опалення вагона і запропонувала жінці пакет для її багажу", - написав Грумідський і опублікував підтверджуюче фото.

Укрзалізниця знову в центрі скандалу: у відділі для валіз пасажирка виявила вугілля (фото)

Пасажирка Укрзалізниці виявила вугілля у відділі для багажу (facebook.com/Игорь Грумідський)

Користувачі прокоментували це.

  • Жах;
  • Європа;
  • Ну і? Теж мені новина? А купе не перше випадково? Спеціального місця для зберігання на скільки я знаю у них немає. Ось і маємо те, що маємо.

Нагадаємо, нещодавно пасажирка поїзда "Інтерсіті" №779, який їхав із Сум до Вінниці, поскаржилася на відсутність опалення у вагоні. Вона опублікувала фото, на якому видно, що у вагоні всього лише 12 градусів тепла.

Хоча, за нормами, температура у вагоні повинні бути в межах +18-22 градуси в холодний період. Крім того, на вікнах був іній.

Ми також писали про те, що під час руху поїзда Укрзалізниці на повному ходу були відкриті двері, незважаючи на те, що на вулиці температура близько нуля, і навіть нижче.

У коментарях під відео українці висміяли черговий сервіс від Укрзалізниці.

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