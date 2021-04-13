Укрзалізниця скасувала поїзда в популярних напрямках: новий графік

Укрзалізниця скасувала кілька поїздів далекого прямування у зв'язку з карантином в Україні. Як повідомили в компанії, найближчим часом будуть додані нові маршрути на травневі свята і літній період, але запуск буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби на сайті Укрзалізниці.

Які потяги скасували:

№29/30 Київ-Ужгород – скасовано з 13 квітня

№ 5/6 Ужгород-Херсон – скасовано з 13 квітня

№ 243/244 Київ-Рахів – скасовано з 14 квітня

Які потяги змінили періодичність курсування

№ 773/744 Київ-Шостка – тепер буде їздити три рази в тиждень (замість п'яти)

№ 781/782 Київ-Черкаси – тепер буде їздити три рази в тиждень (замість п'яти)

Які потяги додали:

№ 77/78 Харків-Маріуполь

№ 119/120 Львів-Запоріжжя

№ 719/720 Харків-Київ

№ 19/20 Попасна-Київ – збільшено кількість рейсів (по парних днях тижня)

Варто відзначити, що з 11 квітня було відновлено залізничне сполучення з Закарпаттям з різних міст України – Лисичанська, Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси та Миколаєва

Також було відновлено залізничне сполучення з Івано-Франківськом. Квитки на потяги в Зазначених напрямках вже з'явилися у продажу.