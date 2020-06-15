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Укрзалізниця відкрила продаж квитків у курортних напрямках: куди можна поїхати

STYLERЖиття    15.06.2020 - 20:03
Укрзалізниця відкрила продаж квитків у курортних напрямках: куди можна поїхати
Укрзалізниця відкрила продаж квитків на курорти (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці тепер зможуть дістатися поїздами до популярних курортів в Україні

В Україні розпочався новий етап ослаблення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу і поступово відновлюється курсування поїздів далекого прямування. На цей час неохопленими залишаються тільки ті регіони, в яких як і раніше залишається велика кількість інфікованих.

В Укрзалізниці анонсували продаж квитків на поїзди далекого прямування, якими можна буде дістатися до курортів країни. Вони почнуть їздити з 19 червня, а квитки вже з'явилися у продажу.

"Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на чотири поїзди далекого прямування Запоріжжя-Ужгород, Харків-Івано-Франківськ, Харків-Ужгород та Київ-Херсон. Вони почнуть курсувати з 19 червня, а квитки можна придбати вже зараз. Також буде збільшено курсування трьох потягів. У фокусі традиційні місця відпочинку українців: Західна Україна та узбережжя Чорного моря", - сказано в повідомленні пресслужби Укрзалізниці.

Поїзди почнуть їздити за таким графіком:

  • №17/18 Харків-Ужгород – 19 червня з Харкова, 20 червня – з Ужгорода.
  • №3/4 Запоріжжя-Ужгород – 20 червня із Запоріжжя, 21 червня – з Ужгорода.
  • №15/16 Харків-Івано-Франківськ – 20 червня з Харкова, 21 червня – з Івано-Франківська.
  • №768/767 Київ-Херсон – 19 червня з Києва, 20 червня – з Херсона.

За попередніми даними, ці потяги почнуть курсувати через день.

Крім того, з 18 червня додадуться рейси потягів з Києва в Одесу і Херсон.

№106/105 Одеса – Київ – з 18 червня.

№102/101 Київ – Херсон – з 20 червня

№12/11 Київ – Новоолексіївка – з 1 липня.

Ці поїзди почнуть їздити щодня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця з 15 червня додала 14 поїздів в найбільш популярних напрямках.

А також розповідали про те, що після відновлення роботи залізниці українці шоковані від цін на квитки.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Укрзалізницяпоездбилеты
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