Укрзалізниця відкрила продаж квитків у курортних напрямках: куди можна поїхати

Українці тепер зможуть дістатися поїздами до популярних курортів в Україні
В Україні розпочався новий етап ослаблення карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу і поступово відновлюється курсування поїздів далекого прямування. На цей час неохопленими залишаються тільки ті регіони, в яких як і раніше залишається велика кількість інфікованих.
В Укрзалізниці анонсували продаж квитків на поїзди далекого прямування, якими можна буде дістатися до курортів країни. Вони почнуть їздити з 19 червня, а квитки вже з'явилися у продажу.
"Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на чотири поїзди далекого прямування Запоріжжя-Ужгород, Харків-Івано-Франківськ, Харків-Ужгород та Київ-Херсон. Вони почнуть курсувати з 19 червня, а квитки можна придбати вже зараз. Також буде збільшено курсування трьох потягів. У фокусі традиційні місця відпочинку українців: Західна Україна та узбережжя Чорного моря", - сказано в повідомленні пресслужби Укрзалізниці.
Поїзди почнуть їздити за таким графіком:
За попередніми даними, ці потяги почнуть курсувати через день.
Крім того, з 18 червня додадуться рейси потягів з Києва в Одесу і Херсон.
№106/105 Одеса – Київ – з 18 червня.
№102/101 Київ – Херсон – з 20 червня
№12/11 Київ – Новоолексіївка – з 1 липня.
Ці поїзди почнуть їздити щодня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця з 15 червня додала 14 поїздів в найбільш популярних напрямках.
А також розповідали про те, що після відновлення роботи залізниці українці шоковані від цін на квитки.
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Автор: Анна Шиканова