Укрзалізниця обмежила пільги мільйонам пасажирів: що сталося

Укрзализныця тимчасово призупинила продаж квитків зі знижкою для студентів. З чим пов'язані ці заходи, і коли учні вищих навчальних закладів знову зможуть скористатися пільгою онлайн - у матеріалі Styler.

Варто відзначити, що в українських вишах навчається близько 1,5 мільйонів студентів, які поки не зможуть скористатися належною їм 50%-ю знижкою.

Пов'язані такі обмеження з технічними роботами в реєстрі Міністерства освіти.

"Буде тимчасово обмежено продаж залізничних квитків зі студентською пільгою через онлайн-сервіси", - сказано в прес-службі Укрзалізниці.

Послугою не можна буде скористатися в період з 17:00 31 січня до 15:00 2 лютого. Перевізник просить вибачення за тимчасові незручності й обіцяє вкластися у визначені терміни.

Відзначимо, що в цей період студенти, які запланували подорож, можуть придбати квиток зі знижкою в залізничних касах.

Укрзалізниця призупинила продаж квитків студентам зі знижкою (скрін: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що Укрзалізниця анонсувала появу інтернету у всіх поїздах "Інтерсіті". Послуга Wi-Fi повинна з'явитися в українських експресах вже до кінця 2020 року.