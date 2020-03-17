В Укрзалізниці розповіли, як повернути гроші за квиток: інструкція

Карантин в Україні ввели через загрозу поширення коронавірусу. У країні закривають торговельні точки, крім продуктів супермаркетів, АЗС і аптек. Крім того, буде зупинена робота метро, міжміського сполучення між містами за допомогою залізниці та автобусами. Що робити українцям, у яких на руках вже є квитки на поїзд, розповіли у прес-службі Укрзалізниці.

"Через карантин і до прийняття окремого рішення Уряду України з 12:00 18 березня Укрзалізниця призупиняє внутрішнє залізничне пасажирське сполучення. При цьому компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на всі скасовані потяги - без стягнення додаткових зборів", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, повернути квитки можна буде протягом одного місяця від дати запланованого відправлення скасованого поїзда.

"Приносимо вибачення за незручності, але це вимушений і необхідний захід для протидії поширенню коронавірусу і збереження здоров'я українців", - заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Гроші за квитки, які куплені через інтернет, будуть повернуті через онлайн-сервіси. Повернення коштів на карту буде проводитися протягом 30 календарних днів після звернення. Варто відзначити, що якщо гроші повернуться за вирахуванням комісії, то її розмір буде також повернуто пасажиру на карту окремим платежем.

В Укрзалізниці звернулися до пасажирів з проханням не створювати натовпу і здавати куплені квитки в будівлях вокзалу з дотриманням всіх норм безпеки.

"Для зручності повернення квитків, придбаних у касах, і щоб уникнути концентрації людей біля кас Укрзалізниця продовжила термін повернення квитків до одного місяця від дати передбачуваного відправлення поїзда. Тому закликаємо пасажирів, якщо є можливість, не поспішати на вокзали повертати квитки та не наражати своє життя на небезпеку, перебуваючи у натовпі", - сказано в повідомленні.

Всі залізничні каси будуть забезпечені необхідною кількістю готівки. У випадках, коли купюр буде недостатньо, пасажир зможе забрати свої кошти в будь-який зручний момент протягом шести місяців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з'явився перелік поїздів Укрзалізниці, які скасовані через карантин.