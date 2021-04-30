В Укрзалізниці розповіли про подорожчання квитків і дали пасажирам пораду

За словами представника Укрзалізниці, індексація починається з травня, коли ціни на квитки будуть коштувати на 2% дорожче.

"Але є стимул купувати квитки на літо. Тому що кожен місяць тарифи будуть підтягуватися на ці 2% - це така досить уповільнена та з затримкою індексація, враховуючи зростання витрат", - зазначив Перцовський.

Він звернув увагу, що вже зараз відкривається на літо майже 30 нових напрямків, популярних у туристів: у тому числі на Чорне та Азовське моря і до Карпатських гір.

"Тому є додатковий стимул придбати квитки чим раніше, тим краще", - рекомендує Перцовський.

Також представник УЗ додав, що вже кілька ініціатив було реалізовано.

"Ми вперше за багато років об'єднали Дніпро і Харків, через кілька тижнів запрацює напрямок Маріуполь - Одеса", - сказав він.