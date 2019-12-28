"Укрзалізниця" запустила потяг українського виробництва: всі подробиці (фото)

"Укрзалізниця" запустила новий дизель-поїзд українського виробництва на маршруті Kyiv Boryspil Express. У складі поїзда 3 вагони — це 170 місць для сидіння, а з урахуванням стоячих пасажирів — 470 місць. Крім того, новий дизель-поїзд ДПКр-3 пройшов випробування на ділянці Київ — Тернопіль — Кременчук. Його вартість 177 млн грн. Про це написали на сайті "Укрзалізниці".

У прес-службі заявили, що "Укрзалізниця" та Міністерство інфраструктури вивчають можливість електрифікації ділянки до самого аеропорту для запуску електропоїздів.

"Електрифікація напрямку до аеропорту дозволить задіяти рухомий склад, який зараз використовується на маршруті, задіяти для перевезень у регіонах. Наприклад, цей новий поїзд ми запустимо на маршруті Чернівці — Львів, де зараз спостерігається чималий попит", — зазначив керівник компанії.

Дизель-поїзд ДПКр-3 побудований у 2019 році в тривагонній комплектації на замовлення "Укрзалізниці". Він має дві моторні візки — по одному на головних вагонах, порівняно з ДПКр-2, який має 3 силові установки, що забезпечує зменшення витрат на обслуговування і ремонт. Максимальна експлуатаційна швидкість — 140 км/год. Діапазон робочих температур від -40 до +40 С . Термін служби дизель-поїзда становить 40 років.

"Поїзд, який ми отримали, побудований за новим проектом. Він сучасний і комфортний, його конструкція удосконалена новими вузлами і системами, зокрема, з метою підвищення безпеки і надійності експлуатації", — розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Поїзд українського виробництва ДПКр-3 (фото: Укрзалізниця)

Поїзд обладнаний індивідуальними блоками крісел, столиками, розетками, моніторами. Також встановлено додатково 6 багажних стелажів в салонах вагонів. Для перевезення людей з інвалідністю на візках облаштований безбар'єрний простір: встановлено висувний пандус, передбачені місця для колясок та просторий санітарний модуль.

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