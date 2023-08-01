Укрзализныця запускает новый поезд. Такого еще точно не было: первые фото

Что особенного в новом поезде

1 августа в рейс отправился дополнительный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славское, Воловец в Мукачево.

Отправление из Львова происходит в 07:35, а прибывает поезд в Мукачево в 12:07. В обратном направлении отправление из Мукачево в 14:30, прибытие во Львов в 18:45.

Региональный поезд будет делать остановки на станциях:

Миколаїв-Дністровський

Стрий

Сколе

Гребенів

Тухля

Славсько

Лавочне

Воловець

Свалява

Карпати

Укрзализныця пустила дополнительный поезд на рейс Львов-Мукачево (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Но главной "фишкой" этого рейса является то, что поезд оборудован специальными велостойками, которые расположены в первом и последнем вагонах №1 и №8 соответственно.

Заметьте, что третьего, восьмого, 10, 17, 24, 31 августа поезд в ходу не будет. Поэтому учтите это при планировании путешествий, особенно если вам потребуется велосипед.

В Укрзализныце также отметили, что с 15 августа расписание потерпит незначительные коррективы из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна. В связи с этим узнать актуальное расписание движения и купить билеты можно в приложении, чат-боте, на официальном сайте и в кассах вокзалов.

Как отреагировали пассажиры

В комментариях к посту украинцы поделились своими мыслями по поводу обновлений:

"То все дуже класно, але здебільшого в Карпати з велосипедами їдуть в плацкарті. А квитки на нього рідкісніші за золото. Розв'яжіть цю проблему, будь ласка".

"Одразу уточнюйте, що із велосипедом у гори - з ночівлею! Бо з вашим "геніальним" розкладом можна хіба що постояти на станції, бо у зворотний бік інакше на потяг аж ніяк не встигнути!"

"Як можна продавати квитки на потяг, де у вагоні не працює обидва туалети?"

Перевозчик не поделился фото обновленных вагонов. Но пользователи социальных сетей опубликовали снимки на своих страницах. На фото видно, что велосипеды в вагон нужно ставить вертикально, а в общем мест предусмотрено четыре места.

Cтойка для велосипедов в поезде Львов-Мукачево (фото: facebook.com/Maryna Naydyonova)