Укрзализныця запускает новый поезд. Такого еще точно не было: первые фото

Укрзализныця запускает новый поезд, кардинально отличающийся от всех предыдущих. Пока такой вид железнодорожного транспорта только один.
Об этом рассказали на странице Укрзализныци в Facebook.
1 августа в рейс отправился дополнительный поезд №827/828 из Львова через Сколе, Славское, Воловец в Мукачево.
Отправление из Львова происходит в 07:35, а прибывает поезд в Мукачево в 12:07. В обратном направлении отправление из Мукачево в 14:30, прибытие во Львов в 18:45.
Региональный поезд будет делать остановки на станциях:
Укрзализныця пустила дополнительный поезд на рейс Львов-Мукачево (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Но главной "фишкой" этого рейса является то, что поезд оборудован специальными велостойками, которые расположены в первом и последнем вагонах №1 и №8 соответственно.
Заметьте, что третьего, восьмого, 10, 17, 24, 31 августа поезд в ходу не будет. Поэтому учтите это при планировании путешествий, особенно если вам потребуется велосипед.
В Укрзализныце также отметили, что с 15 августа расписание потерпит незначительные коррективы из-за проведения ремонтов железнодорожного полотна. В связи с этим узнать актуальное расписание движения и купить билеты можно в приложении, чат-боте, на официальном сайте и в кассах вокзалов.
В комментариях к посту украинцы поделились своими мыслями по поводу обновлений:
Перевозчик не поделился фото обновленных вагонов. Но пользователи социальных сетей опубликовали снимки на своих страницах. На фото видно, что велосипеды в вагон нужно ставить вертикально, а в общем мест предусмотрено четыре места.
Cтойка для велосипедов в поезде Львов-Мукачево (фото: facebook.com/Maryna Naydyonova)
Ранее мы рассказывали, по каким схемам работают перекупщики на сайте Укрзализныци.
Смотрите также, как выглядит новый международный билет на поезд без русского языка.