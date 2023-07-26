Не прошло и суток. Укрзализныця показала, как выглядит новый билет с двумя языками
В Укрзализныце показали, как будет выглядеть обновленный вариант билета на проезд. Стоит отметить, что в печатной версии будет только два языка - украинский и английский.
Новый шаблон билета Укрзализныци показали на странице ведомства в Facebook.
Скандал с билетами
В социальных сетях обратили внимание на то, что дополнительная информация на билетах международного сообщения Укрзализныци указывается на русском и английском языке. А это прямое нарушение законодательства.
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что это "серьезное нарушение языкового закона со стороны Укрзализныци", и добавил, что уже подписал приказ о начале проверки по использованию государственного языка в Укрзализныце.
"Убежден, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность", - сказал омбудсмен.
Многих возмутил тот факт, что дополнительная информация в билете печатается на русском и английском языках, а на украинском - нет.
При том, что основная информация о поездке именно на украинском. Многие назвали это унижением для Украины и ее граждан. И это касается исключительно только билетов международного сообщения.
Новый бланк билета
А уже на следующий день после скандала Укрзализныця показала новый шаблон билета для поезда на международных рейсах. В компании подчеркнули, что этот вариант сейчас находится на согласовании у международных партнеров-железных дорог.
"Процесс украинизации идет согласованным графиком. До конца 2023 года будем иметь еще перечень формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т. д. И, хотя новый шаблон еще согласовывается партнерами, мы ускоряем ход событий - и уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов", - подчеркнули в компании.
Как будет выглядеть билет Укрзализныци (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Кстати, ранее мы писали о том, что в Укрзализныце сделали заявление о билетах для военных.
А еще рассказывали о том, как получить 10% возврата за билет Укрзализныци.