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Не прошло и суток. Укрзализныця показала, как выглядит новый билет с двумя языками

Новина українською →
Среда 26 июля 2023 18:24
Не прошло и суток. Укрзализныця показала, как выглядит новый билет с двумя языками Как будет выглядеть билет Укрзализныци (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Укрзализныце показали, как будет выглядеть обновленный вариант билета на проезд. Стоит отметить, что в печатной версии будет только два языка - украинский и английский.

Новый шаблон билета Укрзализныци показали на странице ведомства в Facebook.

Скандал с билетами

В социальных сетях обратили внимание на то, что дополнительная информация на билетах международного сообщения Укрзализныци указывается на русском и английском языке. А это прямое нарушение законодательства.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что это "серьезное нарушение языкового закона со стороны Укрзализныци", и добавил, что уже подписал приказ о начале проверки по использованию государственного языка в Укрзализныце.

"Убежден, что ситуация будет исправлена, а виновные понесут ответственность", - сказал омбудсмен.

Многих возмутил тот факт, что дополнительная информация в билете печатается на русском и английском языках, а на украинском - нет.

При том, что основная информация о поездке именно на украинском. Многие назвали это унижением для Украины и ее граждан. И это касается исключительно только билетов международного сообщения.

Новый бланк билета

А уже на следующий день после скандала Укрзализныця показала новый шаблон билета для поезда на международных рейсах. В компании подчеркнули, что этот вариант сейчас находится на согласовании у международных партнеров-железных дорог.

"Процесс украинизации идет согласованным графиком. До конца 2023 года будем иметь еще перечень формально согласованных и юстированных бланков, обновленных вывесок, навигации и т. д. И, хотя новый шаблон еще согласовывается партнерами, мы ускоряем ход событий - и уже сейчас убрали остатки русского языка в информационных блоках при возвращении международных билетов", - подчеркнули в компании.

Не прошло и суток. Укрзализныця показала, как выглядит новый билет с двумя языками

Как будет выглядеть билет Укрзализныци (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Кстати, ранее мы писали о том, что в Укрзализныце сделали заявление о билетах для военных.

А еще рассказывали о том, как получить 10% возврата за билет Укрзализныци.

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