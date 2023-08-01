Укрзалізниця запускає новий потяг. Такого ще точно не було: перші фото

Укрзалізниця запускає новий потяг, який кардинально відрізняється від усіх попередніх. Поки що такий вид залізничного транспорту є лише один.
Про це розповіли на сторінці Укрзалізниці у Facebook.
1 серпня в рейс відправився додатковий поїзд №827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева.
Відправлення зі Львова відбувається о 07:35, а прибуває потяг до Мукачева о 12:07. У зворотному напрямку відправлення з Мукачева о 14:30, прибуття до Львова о 18:45.
Регіональний поїзд робитиме зупинки на станціях:
Укрзалізниця пустила додатковий потяг на рейс Львів-Мукачево (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Але головною "фішкою" цього рейсу є те, що поїзд обладнаний спеціальними велостійками, які розташовані в першому та останньому вагонах поїзда №1 та №8 відповідно.
Зауважте, що третього, восьмого, 10, 17, 24, 31 серпня поїзд в ходу не буде. Тому врахуйте це під час планування подорожей, особливо якщо вам буде потрібен велосипед.
В Укрзалізниці також зазначили, що з 15 серпня розклад зазнає незначних корективів через проведення ремонтів залізничного полотна. У зв'язку з цим дізнатися актуальний розклад руху та купити квитки можна в застосунку, чат-боті, на офіційному сайті та в касах вокзалів.
У коментарях до допису українці поділилися своїми думками з приводу оновлень:
Перевізник не поділився фото оновлених вагонів. Однак користувачі соціальних мереж опублікували фото на своїх сторінках. На світлині видно, що велосипеди у вагон потрібно ставити вертикально, а загалом передбачено чотири місця.
Стійка для велосипедів у потязі Львів-Мукачево (фото: facebook.com/Maryna Naydyonova)
Раніше ми розповідали, за якими схемами працюють перекупники на сайті Укрзалізниці.
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