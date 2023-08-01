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Укрзалізниця запускає новий потяг. Такого ще точно не було: перші фото

Новий потяг курсуватиме в західні регіони (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Укрзалізниця запускає новий потяг, який кардинально відрізняється від усіх попередніх. Поки що такий вид залізничного транспорту є лише один.

Про це розповіли на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Що особливого в новому потязі

1 серпня в рейс відправився додатковий поїзд №827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева. 

Відправлення зі Львова відбувається о 07:35, а прибуває потяг до Мукачева о 12:07. У зворотному напрямку відправлення з Мукачева о 14:30, прибуття до Львова о 18:45.

Регіональний поїзд робитиме зупинки на станціях:

  • Миколаїв-Дністровський
  • Стрий
  • Сколе
  • Гребенів
  • Тухля
  • Славсько
  • Лавочне
  • Воловець
  • Свалява
  • Карпати

Укрзалізниця пустила додатковий потяг на рейс Львів-Мукачево (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Але головною "фішкою" цього рейсу є те, що поїзд обладнаний спеціальними велостійками, які розташовані в першому та останньому вагонах поїзда №1 та №8 відповідно.

Зауважте, що третього, восьмого, 10, 17, 24, 31 серпня поїзд в ходу не буде. Тому врахуйте це під час планування подорожей, особливо якщо вам буде потрібен велосипед.

В Укрзалізниці також зазначили, що з 15 серпня розклад зазнає незначних корективів через проведення ремонтів залізничного полотна. У зв'язку з цим дізнатися актуальний розклад руху та купити квитки можна в застосунку, чат-боті, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Як відреагували пасажири

У коментарях до допису українці поділилися своїми думками з приводу оновлень:

  • "То все дуже класно, але здебільшого в Карпати з велосипедами їдуть в плацкарті. А квитки на нього рідкісніші за золото. Розв'яжіть цю проблему, будь ласка".
  • "Одразу уточнюйте, що із велосипедом у гори - з ночівлею! Бо з вашим "геніальним" розкладом можна хіба що постояти на станції, бо у зворотний бік інакше на потяг аж ніяк не встигнути!"
  • "Як можна продавати квитки на потяг, де у вагоні не працює обидва туалети?"

Перевізник не поділився фото оновлених вагонів. Однак користувачі соціальних мереж опублікували фото на своїх сторінках. На світлині видно, що велосипеди у вагон потрібно ставити вертикально, а загалом передбачено чотири місця.

Стійка для велосипедів у потязі Львів-Мукачево (фото: facebook.com/Maryna Naydyonova)

Раніше ми розповідали, за якими схемами працюють перекупники на сайті Укрзалізниці.

Дивіться також, який вигляд має новий міжнародний квиток на потяг без російської мови.

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