Укрзалізниця запускає новий потяг. Такого ще точно не було: перші фото

Що особливого в новому потязі

1 серпня в рейс відправився додатковий поїзд №827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева.

Відправлення зі Львова відбувається о 07:35, а прибуває потяг до Мукачева о 12:07. У зворотному напрямку відправлення з Мукачева о 14:30, прибуття до Львова о 18:45.

Регіональний поїзд робитиме зупинки на станціях:

Миколаїв-Дністровський

Стрий

Сколе

Гребенів

Тухля

Славсько

Лавочне

Воловець

Свалява

Карпати

Укрзалізниця пустила додатковий потяг на рейс Львів-Мукачево (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Але головною "фішкою" цього рейсу є те, що поїзд обладнаний спеціальними велостійками, які розташовані в першому та останньому вагонах поїзда №1 та №8 відповідно.

Зауважте, що третього, восьмого, 10, 17, 24, 31 серпня поїзд в ходу не буде. Тому врахуйте це під час планування подорожей, особливо якщо вам буде потрібен велосипед.

В Укрзалізниці також зазначили, що з 15 серпня розклад зазнає незначних корективів через проведення ремонтів залізничного полотна. У зв'язку з цим дізнатися актуальний розклад руху та купити квитки можна в застосунку, чат-боті, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Як відреагували пасажири

У коментарях до допису українці поділилися своїми думками з приводу оновлень:

"То все дуже класно, але здебільшого в Карпати з велосипедами їдуть в плацкарті. А квитки на нього рідкісніші за золото. Розв'яжіть цю проблему, будь ласка".

"Одразу уточнюйте, що із велосипедом у гори - з ночівлею! Бо з вашим "геніальним" розкладом можна хіба що постояти на станції, бо у зворотний бік інакше на потяг аж ніяк не встигнути!"

"Як можна продавати квитки на потяг, де у вагоні не працює обидва туалети?"

Перевізник не поділився фото оновлених вагонів. Однак користувачі соціальних мереж опублікували фото на своїх сторінках. На світлині видно, що велосипеди у вагон потрібно ставити вертикально, а загалом передбачено чотири місця.

Стійка для велосипедів у потязі Львів-Мукачево (фото: facebook.com/Maryna Naydyonova)