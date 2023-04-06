RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрзализныця попала в "грязный" скандал. Семь раз подряд

Укрзализныця попала в скандал (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця попала в скандал из-за постельного белья, которое было все в пятнах. И даже смена седьмого комплекта не решила проблему с чистотой.

На перевозчика пожаловался пассажир УЗ в Facebook Залізнична допомога.

Пассажир поезда №150 "Полтава-Черновцы" попросил заменить комплект белья, за который он заплатил стандартные 50 грн при покупке билета. Причина тому - грязные пятна на постели.

"Он был шокирован! Следующие 7 комплектов тоже были с отвратительными пятнами", - говорится в сообществе, поддерживающем права пассажиров.

В комментариях большинство подписчиков поддержали пассажира - поборника чистоты:

  • Ця проблема завжди була на Укрзалізниці. Це вони повинні краще виконувати свою роботу, людині гидко лягати на таку постіль.
  • Сама стикнулась з такою проблемою. Часто пересуваюсь саме Укрзалізницею, але останнім часом є нарікання на чистоту білизни. Про те що видають мокру, взагалі мовчу.
  • Вся білизна потребує списання вона виглядає жахливо, особливо наволочки, вони хоч і випрані, але сірі, страшні.

Ранее мы писали, что Укрзализныця опозорилась с дорогим купе.

Кроме того, читайте, что Укрзализныця запустила из Киева уникальную электричку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця