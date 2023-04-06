Укрзализныця попала в "грязный" скандал. Семь раз подряд

Пассажир поезда №150 "Полтава-Черновцы" попросил заменить комплект белья, за который он заплатил стандартные 50 грн при покупке билета. Причина тому - грязные пятна на постели.

"Он был шокирован! Следующие 7 комплектов тоже были с отвратительными пятнами", - говорится в сообществе, поддерживающем права пассажиров.

В комментариях большинство подписчиков поддержали пассажира - поборника чистоты: