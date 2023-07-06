Укрзализныця вернула охрану в поезда: на каких рейсах стало безопаснее

Какие рейсы стали безопаснее для пассажиров

В настоящее время военизированная охрана работает в поездах:

№81 Киев - Ужгород

№41 Днепр - Трускавец

№712 Киев - Краматорск

"Работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. Это были мелкие конфликты, ничего серьезного, например, не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии. В ближайшее время будем масштабировать проект с учетом результатов работы в течение нескольких недель", - отметил глава правления Евгений Лященко.

Как будет происходить охрана поезда

На рейсах вагоны будут патрулировать двое работников военизированной охраны. Они будут помогать поездным бригадам разрешить сложные конфликтные ситуации, реагировать на жалобы о курении и распитии алкоголя в поездах.

Кроме того, работники охраны имеют право задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и осмотр вещей, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Таким образом, теперь за нарушение в поездах Укрзализныци можно будет получить штраф или иной вид наказания в зависимости от совершенного.

Новые прямые рейсы от Укрзализныци в Европу

Чешский частный железнодорожный перевозчик RegioJet планирует запустить прямые рейсы Киев - Берлин и Киев - Ганновер. Следует добавить, что такой поезд из Киева в Берлин уже курсировал до 2012 года, однако впоследствии он стал слишком убыточным.

Компания также хочет инвестировать в украинскую железную дорогу, чтобы электрифицировать участок Чоп - Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.

Для Украины такое сотрудничество означает развитие туризма в западных областях, что положительно повлияет на экономику. В настоящее время продолжаются обсуждения новых проектов.