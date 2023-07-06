Укрзализныця вернула охрану в поезда: на каких рейсах стало безопаснее

Укрзализныця вернула на несколько рейсов давнюю услугу военизированной охраны. Ее главная задача - это патрулирование и разрешение сложных конфликтов на рейсе.
Об этом сообщил сам перевозчик в своем Telegram-канале.
В настоящее время военизированная охрана работает в поездах:
"Работники ведомственной охраны уже совершили 17 рейсов и присоединились к решению нескольких конфликтных ситуаций. Это были мелкие конфликты, ничего серьезного, например, не допустили к поезду пассажира в нетрезвом состоянии. В ближайшее время будем масштабировать проект с учетом результатов работы в течение нескольких недель", - отметил глава правления Евгений Лященко.
На рейсах вагоны будут патрулировать двое работников военизированной охраны. Они будут помогать поездным бригадам разрешить сложные конфликтные ситуации, реагировать на жалобы о курении и распитии алкоголя в поездах.
Кроме того, работники охраны имеют право задерживать и передавать правонарушителей в правоохранительные органы, проводить личный досмотр и осмотр вещей, рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.
Таким образом, теперь за нарушение в поездах Укрзализныци можно будет получить штраф или иной вид наказания в зависимости от совершенного.
Чешский частный железнодорожный перевозчик RegioJet планирует запустить прямые рейсы Киев - Берлин и Киев - Ганновер. Следует добавить, что такой поезд из Киева в Берлин уже курсировал до 2012 года, однако впоследствии он стал слишком убыточным.
Компания также хочет инвестировать в украинскую железную дорогу, чтобы электрифицировать участок Чоп - Мукачево и построить пассажирскую платформу и пешеходный мост на станции Мостиска-2.
Для Украины такое сотрудничество означает развитие туризма в западных областях, что положительно повлияет на экономику. В настоящее время продолжаются обсуждения новых проектов.
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