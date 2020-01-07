Укрзалізниця потрапила в новий скандал: усі подробиці

Укрзалізниця знову оскандалилася
Укрзалізниця потрапила в скандал через дії компанії, яка продавала у звичайний вагон-купе квитки як у швидкісну електричку у вагонах трансформерах. Про це розповіла користувач мережі Людмила Коптелова на своїй сторінці в Facebook.
Жінка також зазначила, що на дверях маркером була зазначена нумерація на 6 місць в купе, замість 4-х. При цьому дані вагони не розраховані на швидкість електрички, тому їх хитає як "човен під час шторму".
Купе поїзда (фото: facebook.com/liudakoptelova)
Людмила також написала, що туалети теж не розраховані на кількість людей, яка збільшена в 1,5 рази, і працюють через один вагон. Крім того, в такому поїзді відсутній Wi-Fi.
"Це жесть. Говорячи культурною мовою, я засмучена, здивована і збентежена", - написала Людмила, яка їхала з Дніпра в Київ.
Скріншот з Facebook
Інші користувачі мережі також прокоментували пост Людмили.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що Укрзалізниця потрапила в скандал через страшні умови в електричці Львів - Рівне.