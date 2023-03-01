Укрзализныця показала новые инклюзивные вагоны: могут использоваться как штабные (фото)

Отмечается, что данные 15 вагонов предназначены для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, при этом некоторые из них могут использоваться также и в качестве штабных, поскольку имеют купе начальника поезда.

В госпредприятии рассказали, что вагоны Крюковского завода еще до широкомасштабного нападения РФ стали основой для Поезда Единения, они курсировали по Украине в качестве эвакуационных.

"После начала вторжения производство не остановилось, а полученные в 2022 году вагоны использовались, в том числе, для исторических перевозок дипломатических делегаций стран-союзников", - говорится в сообщении.

УЗ получила новые инклюзивные вагоны производства Крюковского завода (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

На каких рейсах будут курсировать новые вагоны

Эти вагоны для пассажиров с инвалидностью будут регулярно курсировать в составах поездов из Киева:

в Кишинев,

в Хелм,

в Перемышль,

в Харьков,

в Запорожье,

в Кривой Рог,

в Херсон,

в Одессу,

во Львов,

в Ивано-Франковск,

в Черновцы...

А также в составе поездов по маршрутам:

Одесса - Львов,

Днепр - Трускавец,

Харьков - Трускавец,

Харьков - Одесса,

Харьков - Ивано-Франковск,

Харьков - Хелм,

Запорожье - Перемышль.

Особенности новых вагонов

В Укрзализныце рассказали, что в каждом таком вагоне предусмотрена инклюзивная уборная и одно безбарьерное купе, имеют более широкий вход для удобного проезда на колесном кресле, есть специальные спальные диваны с изменением угла наклона и фиксацией тела, предусмотрено место для инвалидной коляски и ремни для крепежа, есть пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкой связи с проводником.

Как выглядят новые вагоны для пассажиров с инвалидностью (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Во всех инклюзивных вагонах установлены рельефные таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, входная группа оборудована удлиненными перилами и сложными пандусами (угол наклона его в расчете на применение под низкую платформу составляет не более 15-16%).

Остальные новые пассажирские вагоны из данного заказа традиционно оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией на каждом купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника. Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Новые пассажирские вагоны для людей с инвалидностью (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Заказ инклюзивного вагона

Заказать вагон для перевозки людей с инвалидностью можно при оформлении билета:

через сайт https://booking.uz.gov.ua,

в кассе,

через обращение в Контактный центр УЗ по номеру 0 800 503 111.

Что известно о госзаказе на сотню вагонов

Всего в рамках договора ПАО "КВБЗ" построил и поставил УЗ:

51 купейный вагон,

12 вагонов СВ,

20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле,

17 штабных купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

"Общая стоимость закупки составила 3,04 млрд гривен, стоимость одного вагона - около 30 миллионов гривен", - уточнили в Укрзализныце.