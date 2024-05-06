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УЗ предупредила об отмене поезда в Словакию и объяснили, как поступить

Украина, Понедельник 06 мая 2024 14:51
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УЗ предупредила об отмене поезда в Словакию и объяснили, как поступить Фото: поезд Мукачево - Кошице 6 мая упразднено (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В УЗ предупредили об отмене поезда по маршруту "Мукачево - Кошице" из-за поломки подвижного состава. Пассажиров призвали совершить посадку по альтернативному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци".

"Из-за поломки подвижного состава словацких железных дорог поезд №961 "Мукачево – Кошице" сегодня будет отменен на участке "Мукачево - Чоп", - говорится в сообщении.

Пассажиров, которые планировали совершить посадку на поезд №961 в Мукачево, просят воспользоваться поездом №345 "Черновцы - Ужгород" для доезда до станции "Чоп".

Отмечается, что поезд отправится со станции Мукачево в 15:18 (докупать билеты не нужно – посадка на поезд будет разрешена с билетами на поезд №961).

"По прибытии на ст. Чоп в 16:28 и прохождение прикодонно-таможенного контроля пассажиры смогут совершить посадку в поезд №961 до станции Кошице", - отметили в УЗ и извинились за неудобства.

Проблемы с поездами УЗ

Напомним, накануне сообщалось, что три поезда варшавского направления значительно задерживаются из-за неблагоприятных условий. С задержками движения можно ознакомиться на официальном портале УЗ.

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Укрзализныця Поезда
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