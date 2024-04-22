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"Укрзализныця" в тестовом режиме вернула в Одессу "Интерсити"

Украина, Понедельник 22 апреля 2024 10:37
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"Укрзализныця" в тестовом режиме вернула в Одессу "Интерсити" Фото: поезда "Интерсити" начнут ходить в Одессу в начале мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" в тестовом режиме вернула в Одессу скоростной поезд Интерсити+, который начнет ходить накануне Пасхи, 5 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Билеты в Одессу уже в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поезд №761/762 Киев - Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Кроме этого, на пасхальный уикенд "Укрзализныця" увеличивает предложение мест из Киева во Львов - вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda. Также будут назначены дополнительные рейсы №777 Киев - Львов на 4 и 5 мая.

Напомним, "Укрзализныця" запустила функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа в приложении "Дія".

В то же время мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в Польшу (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев - Вена. Однако пользователи могут получить уведомление об открытии продаж билетов на эти направления.

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Укрзализныця Одесса
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