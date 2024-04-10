Укрзализныця показала, как работает поезд-кухня в Харьковской области: фото

Укрзализныця показала, как Food Train в Харьковской области помогает преодолевать последствия российских атак в регионе. Только за последние две недели команда поезда-кухни приготовила 170 тысяч порций, которые раздали в больницах и местах жительства ВПЛ.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрзализныци в Facebook .

Как работает поезд-кухня

"Уже более двух недель Food Train Укрзализныци работает на Харьковщине, помогая преодолевать последствия вражеских атак по инфраструктуре региона. На днях команда поезда пересекла очередную рекордную отметку, приготовив почти 260 тысяч порций еды на поезде-кухне с момента старта проекта", - говорят железнодорожники.

Они отмечают, что 170 тысяч порций было приготовлено именно за последние две недели в Харьковской области и доставлено вместе с местными властями в больницы, в места временного проживания внутренне перемещенных лиц и для жителей отдаленных районов, наиболее пострадавших от обесточений.

170 тысяч порций приготовили в поезде-кухне за две недели (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Также в Укрзализныце отмечают, что, несмотря на большую занятость, команда поезда-кухни нашла возможность провести небольшую экскурсию поездом для 24 воспитанников Харьковской детской железной дороги.

"Смелые маленькие харьковчане приготовили себе обеды под руководством наших опытных поваров и получили небольшие подарки в память. Обучаем следующее поколение - несмотря на вражеские попытки лишить нас будущего", - говорят в УЗ.

Добавим, что партнером проекта является Фонд Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation), который обеспечил создание и операционную деятельность поезда.

Для представителей Харьковской детской железной дороги провели экскурсию в поезде-кухне (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Отметим, что Food Train может работать полностью автономно 5-7 суток, производя более 10 тысяч порций еды ежедневно. При этом, чтобы приготовить такое количество еды, хватит всего 14 поваров и 7 железнодорожников для поддержки операционной деятельности поезда.

Поезд-кухня имеет 6 вагонов. Подвижный состав оборудован заправочной станцией, вагоном-холодильником, двумя вагонами с холодной и горячей кухней, а также есть вагон для персонала поезда и поваров, и багажный вагон на 27 тыс. л воды с фильтрационной и насосной станциями.