"Укрзализныця" повысила цены на постель в поездах: во сколько теперь обойдется

Сколько будет стоить постель сейчас

Так, в вагонах категории плацкарт и купе цена за комплект белья (наволочка, две простыни и полотенце) стоит - 80 грн.

В вагонах класса СВ цена постельного комплекта (две наволочки, простыня, пододеяльник и два полотенца) - 120 грн.

Ранее стоимость белья в поездах УЗ составила 50 и 60 грн соответственно. Последний раз стоимость постельных принадлежностей повышалась в январе 2019 года.

Цена за постель в УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Блоггер Олег Васильев отмечает, что опция покупки постельного комплекта учитывает пользование матрасом, подушкой и одеялом. Если в билете не оплачен постельный комплект, другие вещи не доступны для использования.

Реакция сети на обновленные цены

Украинцы в комментариях отметили, что недовольны новыми ценами.