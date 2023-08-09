В Укрзализныце мужчине продали билет в женский вагон, а потом не пускали в поезд: детали скандала
Укрзализныця недавно ввела в поездах специальные женские купе, но после этого начали случаться разные неприятные инциденты. О них все чаще сообщают украинцы.
Так, автор блога "Железные магистрали" Олег Васильев в Facebook рассказал об одной ситуации, которая случилась на днях.
Детали скандала в Укрзализныце
Эксперт рассказал, что чаще всего возникают недоразумения, когда у мужчин на руках билеты в вагон с местами для женщин.
Бывают случаи, что из-за отсутствия свободных мест в смешанных вагонах мужчины покупают билет в женский вагон.
Один из пользователей выложил в сеть видео о том, что мужчине в кассе вокзала продали билет в женский вагон. Сейчас не известно, как такое могло произойти.
Но проводница не пускала мужчину в поезд, захлопнув перед ним дверь, аргументируя тем, что "в женский вагон ему не положено". Пассажир был в недоумении и просил решить ситуацию мирным способом, но без скандала не обошлось.
"Вы не имеете право отказать мне в проезде. Не разговаривайте со мной так", - говорил мужчина.
Проводница не хотела ничего слушать, хотя такой билет мужчине продали в кассе.
Что нужно знать о проезде в поезде
Согласно Правилам перевозок железнодорожным транспортом, пассажиру не могут отказать в посадке в поезд, если у него есть билет.
"В любом случае ситуацию должен урегулировать начальник поезда и предоставить пассажиру другое место в поезде", - написал Васильев.
Как мы ранее писали, украинцы не могут купить билеты на поезда Укрзализныци.
Кстати, УЗ запускает новые поезда в Карпаты в августе.